TTE 旅展前哨戰！六福旅遊集團線上開跑 年度最狂27折起

上半年最大旅展TTE國際觀光博覽會即將開展，搶攻美食聚餐及暑假國旅市場商機，六福旅遊集團（2705）於5月15日中午12:00起至5月27日推出限時線上旅展，集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店，祭出最低27折的年度超強優惠。

其中，台北六福萬怡五星餐券999元起，全台唯一的動物園飯店關西六福莊最低每人每晚只要1,648元，六福村也首次推出水樂園門票祭出 44 折，讓消費者免出門、免排隊，以超優惠的價格回饋，吃喝玩樂一次滿足。

位於南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，瞄準台北大巨蛋與北流追星商機，線上旅展期間內透過萬豪旅享家預訂「Stay Leofoo, Earn More」專案，就可以享有加價200++元獲得萬豪點數6,000點的禮遇，住宿期間一次性提供房內Mini bar、特約停車場免費停車與無限次使用健身中心設施，還可累計萬豪旅享家房晚點數，距離台北大巨蛋只要10分鐘車程、台北流行音樂中心更是近在咫尺， 是追星族與熱血球迷的最佳首選。

台北六福萬怡亦推出多款超值餐飲組合，一次囊括現點現做的港式佳餚，經典蒸點、招牌炸物、主廚料理與港式甜品的「粵亮廣式料理 靓港點平日午餐套餐券 999元」，包含溫潤滋補的「瓦甕老廣煲例湯」、肉質鮮嫩的「波蘿極汁戰斧豬」、香蒜鮑魚蒸海蝦，以及精巧玲瓏的圓籠點心「松露鮮魚餃、干貝魚子燒賣、晶瑩鮮蝦餃」、爽脆燙口的招牌炸點「欖菜鮮蝦腐皮捲」、還有最為經典的「XO潮式蘿蔔糕、招牌叉燒酥、楊枝甘露」等豐富好料。

「敘日全日餐廳自助百匯下午茶餐券（5張/套）」每套4,250元，平均一張只要850元，以超值價格享用現切爐烤牛排等星級美味。 年銷萬隻、有台北必吃燒鵝美譽的「粵亮廣式料理 神仙乾坤燒鵝」，祭出旅展限定優惠「神仙乾坤燒鵝四吃券」，特價4,099元，可一次品嘗掛爐片皮燒鵝、松露鵝油拌烏龍麵、桂花冰梅醬鵝腿，以及烈火津白濃鵝湯，適合4-6人享用，趁現在安排父親節大餐，豐盛飽足全鵝宴一次到位。

深受親子族群喜愛的亞洲唯一自然生態旅館關西六福莊，祭出年度最低 27 折起的超狂優惠。此次主打話題性最高的「【FUN肆玩】4人兩天一夜動物冒險假期」，特價 9,888元，可直接入住最受歡迎的樓中樓肯亞藍天客房，包含活力早餐4客與「六福村兩日入園手環4份」，入住兩日期間皆可無限進出暢玩；若於暑假水樂園開放期間入住，更直接升級為水陸雙樂園玩翻天。專案同樣包括六福莊最受歡迎的動物體驗三選一，無論是廣受歡迎的「草原歷險」，或是全台獨家的「斑馬生態體驗」或「大羚羊生態體驗」，在專業人員解說下，近距離觀察這群草原嬌客的特有習性、寓教於樂。針對提早規劃旅程的旅客，六福莊更推出加碼回饋：凡於 2026 年 11 月底前入住，再享第5 、6人免費入住（純住宿，不含專案內容）。

迎接即將到來的暑假旺季，大小朋友最愛的「六福村雙人票券」特價1,340元，超高折扣每人只要670元，就能一票暢玩六福村四大主題遊樂園、全台私人最大野生動物園，還適用每年必訪的全台最驚悚的萬聖之夜「萬聖節墓碑鎮」。

六福線上旅展期間內透過萬豪旅享家預訂台北六福萬怡酒店「Stay Leofoo, Earn More」專案，就可以享有加價200++元獲得萬豪點數6,000點的禮遇。業者提供