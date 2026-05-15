福隆沙雕季5月29日開幕！史瑞克、侏羅紀登場 12歲以下限時免費

2026福隆國際沙雕藝術季將於5月29日在福隆海水浴場正式開幕，今年邁入第19屆，以「環球夏日沙雕派對」為主題，集結超過15位國內外沙雕藝術家，打造逾40座大型主題沙雕作品，結合經典電影IP與海灘風景，為台灣夏季觀光揭開序幕。

今年展覽導入多部跨世代人氣電影角色，包括《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.外星人》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》及《壞蛋聯盟》等，將電影場景化為巨型沙雕，營造宛如走進戶外電影樂園的沉浸式體驗。

沙雕季最大亮點之一，是以《史瑞克》經典場景「遠的要命王國」打造的年度主雕，高聳城堡結合角色造型成為全場視覺核心；《侏羅紀世界》巨型恐龍重現史前震撼；《大白鯊》破浪而出的經典畫面讓沙灘充滿電影張力。《功夫熊貓》主角阿波、《馬達加斯加》動物明星以及《馴龍高手》的沒牙與小嗝嗝，也以大型沙雕形式現身，吸引親子與影迷拍照打卡。

沙雕師陳漢中表示，「今年製作《回到未來》與《E.T.》作品，是從小就很喜歡的電影，如今可以製作這個IP，非常的興奮。」沙雕師吳芳靜指出，「沙雕是大自然的藝術，沙雕師不僅要抗日曬，連同作品還要面對下雨的困境，在製作上非常不容易。」來自日本的沙雕師保版俊彥認為，「來台灣創作沙雕已有14～15年經驗，福隆的沙質非常好，很適合做沙雕，期待能有更多好作品呈現。」

為歡慶開幕，主辦單位推出限時優惠，5月29日至5月31日，12歲以下孩童配戴活動指定電影IP配件，並於中午12點前入場，即可享免費入園。

展期期間也推出「周周有亮點」活動，6月1日至6月30日每周三為「學生日」，國小學生持100分考券可免費入園；每周四則推出「比基尼主題日」，穿著比基尼購票即可享本人免費入場，同行親友另享優惠票價，打造結合藝術、娛樂與海灘派對的夏日盛典。更多售票資訊可查：https://fulongsand.fonticket.com/。

侏羅紀世界。圖/福容大飯店提供

回到未來。圖/福容大飯店提供