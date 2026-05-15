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長榮航空2026夏季線上旅展開跑 航線最低票價3,073元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空2026年夏季線上旅展「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠正式開搶！從台灣地區出發之精選航線，即享有超值優惠票價。業者提供
長榮航空2026年夏季線上旅展「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠正式開搶！從台灣地區出發之精選航線，即享有超值優惠票價。業者提供

迎接暑假旅遊熱潮，您準備好了嗎！長榮航空2026年「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠今日正式開搶！自即日起至5月31日23:59止，凡購買2026年12月31日前從台灣地區出發之指定航線，即享超值優惠票價。

熱門亞洲航線，桃園－澳門來回最低3,073元起（未稅）、桃園－宿霧來回最低4,540元起（未稅）、桃園－神戶來回最低9,429元起（未稅）；歐、美、澳洲長程航線也不缺席，包括桃園－巴黎來回最低只要25,345元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低29,019元起（含稅），還有桃園－布里斯本來回最低只要17,024元起（未稅）。

為慶祝空中巴士A330-300廣體客機即將進駐高雄，長榮航空也特別帶來超值優惠造福高雄鄉親，包含高雄－澳門來回最低2,765元起（未稅）、高雄－上海來回最低6,111元起（未稅）、高雄－東京來回最低11,349元起（未稅），還有針對高雄－東京航線團體旅遊，推出六天五夜「溫泉美食之旅」，旅客可探訪奧入瀨溪秘境，或是體驗立山黑部雪牆絕景，亦可前往箱根享受溫泉美食以及駐足河口湖感受富士山壯闊美景。

想要跟團輕鬆享受各地風情，長榮航空與各大旅行社特別推出兼具優惠與特色的團體行程，「魅力歐洲」帶來【經典南法西班牙～百年小火車巴塞隆納．巴黎14日】169,900元起，一次走訪浪漫南法與熱情伊比利半島，來一趟歐洲藝術與自然交織的旅程；「玩美加族」則推出【藍寶石公主遊輪 楓華加東～海洋三省．愛德華王子島18天】278,000元起，結合豪華郵輪與陸地探索，帶您悠遊美東與加拿大東岸，搭乘古董列車穿梭楓紅山林，感受最動人的北美風情；「元氣日本」則攜手星野集團飯店推出奢華體驗【東京極致閃耀雙星野 日本阿爾卑斯美景6日】103,900元起，喜愛漫活假期亦可參加【青森奧入瀨星野之宿～秘享睡魔暖湯延養5日】66,900元起，讓您親身感受日本之美。

除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，長榮航空也將參與兩大旅展盛事，包含從今日起至5月18日舉辦的高雄市旅行公會國際旅展以及將於5月22日至5月25日登場的台北國際觀光博覽會，長榮航空採旅行結合繽紛遊戲作為展場主軸，以8-bit電玩元素及Y2K色彩美學設計大型互動空間，為了替6月26日華盛頓盛大開航提前暖身，還特別設置白宮景點AI生成拍照區，讓您一秒置身美國華府，此外也規劃北美航點神探；青森、神戶眼力大挑戰等遊戲同樂，挑戰成功還有機會把限量精美贈品帶回家。高雄旅展攤位更獨家推出A330-300客機360°環景互動裝置，熱烈歡慶該機型投入高雄航班的營運。

長榮航空 澳門 神戶 旅展

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