Peko聯名布丁萌翻開賣！初夏甜點雙話題 大武山牧場、青鳥旅行搶市

迎接初夏，甜點也捎來新滋味。大武山牧場攜手日本經典角色《Peko》推出聯名草莓牛奶布丁與限量周邊，而灌餡蛋捲品牌青鳥旅行則同步發表「夏境拾光」限定禮盒，以台灣當季水果打造清爽送禮選擇。

大武山牧場此次以「日常小確幸Ｘ復刻經典」為概念，首度跨界日本不二家人氣角色Peko，推出全新「草莓牛奶布丁」。產品延續品牌以AA級鮮蛋製作的濃厚雞蛋布丁基底，透過慢火蒸煮工法呈現綿密滑順口感，並選用台灣大湖草莓與瑞穗鮮乳調和風味，讓草莓果香與奶香蛋香層層交織，營造帶有童年記憶的療癒甜感。

品牌表示，Peko自1950年代誕生以來，以招牌雙馬尾與吐舌笑容成為跨世代熟悉的甜味象徵，此次聯名從口味、包裝到視覺設計全面重塑，結合牛奶糖經典元素與牧場雞蛋意象，讓角色彷彿正在享用布丁般呈現趣味互動。

除了甜點新品，大武山牧場同步推出多款限量周邊，包括杜邦材質保冷袋、蛋形蕾絲點心盤與布丁造型杯墊組，將甜點體驗延伸至生活日常。聯名系列即日起於大武山牧場官網開放預購，並將陸續於蝦皮商城、Pinkoi與LINE禮物等通路上架。

此外，青鳥旅行則以盛夏果實為靈感，推出全新「夏境拾光」夏日限定禮盒，主打「果韻入味」概念，將台灣當季愛文芒果與紅玉荔枝風味融入招牌灌餡蛋捲中，呈現酸甜清爽的層次口感。

此次禮盒同步推出早鳥優惠，即日起全店滿額享86折起折扣，6月2日前單筆消費滿8,000元，再加碼贈送「迷你捲分享盒（經典口味）」乙盒。

「夏境拾光-果韻款」以水果為主體，展現愛文芒果的鮮明活力與荔枝的豐盈飽滿，搭配明亮色彩，傳遞清新且富有能量的感受。圖/青鳥旅行提供