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吉伊卡哇攻佔香港！紅白藍、茶記限定周邊首賣　整棟商場變打卡熱點

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
香港茶記系列。圖/港旅局提供
香港茶記系列。圖/港旅局提供

風靡亞洲的療癒系主角吉伊卡哇（CHIIKAWA） 正式進軍香港！全港首間常設店「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」於MOKO新世紀廣場開幕，打造逾4,000平方呎雙層主題空間，結合香港街景元素與角色世界觀，開幕即掀起粉絲朝聖熱潮。

這也是香港首間CHIIKAWA官方常設店，店舖分為地下與二樓兩大主題區，不僅推出香港限定商品，更設置多個沉浸式打卡場景，成為近期最受矚目的動漫話題景點之一。

位於MTR層的地下店以「香港地下店」概念打造，將角色融入在地文化，推出兩款首發香港限定公仔吊飾，包括「紅白藍」與「香港茶記」主題設計，角色換上港味造型，充滿城市情懷。

店內打卡場景同樣吸睛，包括角色手持雞蛋仔與魚蛋穿越街頭、登上電車欣賞夜景、尖沙咀鐘樓背景牆等，呈現濃厚香港風格；長型LED螢幕更全天播放CHIIKAWA動畫短片，讓粉絲彷彿走進角色世界。

除了限定吊飾，也同步推出多款香港限定商品，如鎖匙扣、T-shirt與托特包等，收藏與實用兼具。

二樓店則以「Magical Chiikawa」與「Chiikawa Baby」為首波主題，入口設有大型主視覺海報與角色牆面，營造夢幻可愛氛圍。

官方表示，二樓主題未來將定期更換，讓粉絲每次到訪都有不同驚喜，也增加再訪誘因。

除了香港限定商品，店內亦引進多款日本人氣公仔與吊飾，包括達摩造型、招福系列、魔法少女系列與Chiikawa Baby迷你公仔等，其中部分為日本已難入手的收藏款，成為粉絲必買焦點。

為慶祝常設店開幕，凡店內消費即可隨機獲贈「CHIIKAWA限定明信片」，消費滿指定金額則可獲角色應援手燈，數量有限、送完為止。

此外，MOKO新世紀廣場全館亦設置多處CHIIKAWA裝置與掛旗，從扶手電梯到樓層空間皆可見角色身影，形成大型主題打卡熱區。

CHIIKAWA SHOP的Chiikawa Baby扣針套裝。圖/港旅局提供
CHIIKAWA SHOP的Chiikawa Baby扣針套裝。圖/港旅局提供

香港紅白藍系列。圖/港旅局提供
香港紅白藍系列。圖/港旅局提供

CHIIKAWA SHOP店景。圖/港旅局提供
CHIIKAWA SHOP店景。圖/港旅局提供

黑魔法系列公仔掛飾。圖/港旅局提供
黑魔法系列公仔掛飾。圖/港旅局提供

Magical Chiikawa公仔掛飾。圖/港旅局提供
Magical Chiikawa公仔掛飾。圖/港旅局提供

二樓店景。圖/港旅局提供
二樓店景。圖/港旅局提供

消費滿額即送「角色應援手燈」。圖/港旅局提供
消費滿額即送「角色應援手燈」。圖/港旅局提供

吉伊卡哇 香港

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