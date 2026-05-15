999元玩兩大水樂園！六福Ｘ麗寶首度聯手 買一送一限量開搶

主題樂園今夏迎來跨品牌合作新模式。六福村主題遊樂園與麗寶樂園渡假區宣布推出暑期策略合作計畫，祭出話題十足的999元雙聯票買一送一優惠。

活動於今（15日）起至5月31日限時限量販售，民眾可於六福村與麗寶樂園官方網站，以及麗寶馬拉灣現場售票處購買，只需購買其中一家樂園指定票券，即可免費獲得另一家樂園入園資格，等同享有買一送一優惠，票券使用期限至2026年9月30日，相關規範依官方公告為準。

六福旅遊集團總裁賴振融與麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻共同出席記者會，兩園人氣吉祥物「哈比、哈妮」與「POPA、YIMA」同台熱舞，象徵台灣兩大水樂園從競爭關係邁向策略合作。雙方表示，面對旅遊市場快速變化與旅客需求多元化，透過跨品牌整合資源，將有助於提升整體遊玩體驗並擴大國旅市場動能。

此次合作串聯北台灣六福水樂園與中台灣麗寶馬拉灣兩大人氣水樂園。麗寶馬拉灣以全台最大人工造浪池「大海嘯」及多元刺激設施著稱；六福水樂園則主打地中海希臘島嶼風格與親子戲水設計，兩園特色互補，讓旅客一次享受截然不同的夏日玩水體驗。

業者指出，隨著國旅市場邁向「跨區旅遊」與「策略聯盟」新趨勢，此次合作不僅提供高CP值選擇，也象徵台灣觀光遊樂產業邁入跨品牌合作新模式。未來雙方也不排除在智慧觀光、數位票券整合、節慶活動與跨域行銷等面向深化合作，持續打造更具創新與吸引力的盛夏旅遊體驗。