爸媽狂推「放電系住宿」是它？ 全台最強親子飯店TOP 10

誰是全家出遊神隊友？

再不到兩個月就是暑假了，不少家庭已經在安排出遊行程。《網路溫度計DailyView》除了親子飯店的3日榜、週榜及月榜榜單，也進一步根據輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測過去一年多以來（2025/1/1～2026/5/9）關於「親子星級飯店」的網路聲量，發現近年親子旅遊型態明顯改變，越來越多家長選擇「待在飯店就能玩整天」的度假模式，也讓親子飯店從出遊配角，逐漸升級成旅遊主角。各家飯店從室內滑水道、卡通聯名主題房，到沉浸式互動樂園與露營風住宿體驗，各出奇招搶攻家庭客市場，希望讓孩子玩到不想回家、爸媽也能真正放鬆。

此次盤點全台十大高討論度親子飯店，不只觀察設施豐富度，也整理網友最真實的入住心得。有人大讚「三天兩夜都玩不完」，也有人直言熱門時段人潮太多、價格偏高，但不可否認的是，這些飯店早已不只是住宿空間，更成為許多家庭旅遊回憶的一部分。究竟誰會是網路第一名呢？

No.10 瑞穗天合國際觀光酒店

位於花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店以「全台最好玩度假飯店」為核心定位，其占地2,300坪的「金色水樂園」是討論度最高的設施，主打溫泉和親水遊樂兩項主軸，為獨一無二的溫泉主題水樂園。園區泉質媲美日本三大古湯之一的「有馬溫泉」，富含鐵質的泉水接觸空氣後，會自然氧化呈現淡金黃色澤，因此享有「黃金湯」美名。除了親水設施，酒店內還有電競賽車遊戲、親子遊戲機台，讓大小朋友都能享有玩遊戲的樂趣，另外也有桌遊室、積木磚家等設施，遊戲空間內則含有多款互動玩具設施，能滿足不同喜好的遊客。

網友頻繁提及室內外滑水道、漂漂河以及溫泉黃金湯，認為該飯店設施豐富到「三天兩夜也玩不完」，是親子環島旅行的首選站，但也有網友提到：「設施雖然多，但部分熱門器材（如跑跑甩尾車）排隊時間過長，影響體驗。」「戶外設施容易受天氣影響，下雨時很多遊樂器材會暫停開放，有點可惜。」

No.9 遠雄悅來大飯店

遠雄悅來大飯店以僅僅50筆聲量超越瑞穗天合國際觀光酒店，觀察聲量發現，遠雄悅來推出的「探索庭園客房」野奢露營主題房型引發大量關注，相關討論超過4百筆，占總聲量的四分之一。主題房型結合非洲大地與熱帶雨林設計，並配備超大投影幕，成功吸引尋求「飯店內露營體驗」的家長群體。網友認為「房間設計很有氛圍感，小孩看到帳篷跟投影幕超興奮，爸媽終於可以放鬆。」也有人指出「露營風房型雖然有特色，但價格比一般房型高出不少。」

飯店內的兒童遊戲室則是雨天備案的首選。討論集中在球池、樂高牆以及針對不同年齡層設計的DIY手作課程，網友普遍認為這是飯店轉型親子飯店最成功的硬體投資。網友說：「球池維護得很乾淨，還有大人的按摩椅，這點非常加分。」、「DIY 課程內容很有誠意，不是隨便塗鴉，小孩帶回家的成品很精緻。」但也有人提到：「尖峰時段人潮過多，大孩子跑跳容易撞到小小孩，現場工作人員控管可再加強。」「部分設施有年齡或身高限制，小小孩能玩的相對較少。」

No.8 阿里山賓館

阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出全新觀光列車「福森號」與「栩悅號」成為親子旅遊的新寵，行程搭配入住阿里山賓館，不只成為網路聲量焦點，更幫助阿里山賓館成為十大親子星級飯店之一。許多家長分享帶孩子入住阿里山賓館並搭乘檜木車廂的體驗，認為這是一場結合自然芬多精與鐵道歷史教育的深度遊程，雖然價位高，但「保證入住」的便利性對帶小孩的家庭極具吸引力。網友提到自己帶小孩坐福森號住賓館很輕鬆，不用趕路看日出，在房間陽台就能看雲海」，不過，團費讓不少人卻步，有網友提到「團費真的不便宜，一家四口出發的價格可以出國了」。

其次，阿里山賓館在2025暑假推出「部落探險」一泊三食住房專案，帶遊客前往海拔約1,400公尺的「得恩亞納」鄒族秘境部落，這類活動「免開車、免排隊」，解決了家長帶小孩上山最怕的塞車與找車位問題。網友指出「專車接駁對帶小孩的爸媽是救星，不用在阿里山公路開到頭暈」、「得恩亞納的彩虹屋小朋友超喜歡，是很棒的暑假回憶」，但網友也反映「專案價格偏高，如果只是想看風景，自己開車CP值比較高」。

在親子討論區中，網友常推薦帶小孩應優先選擇「現代館」。家長普遍給予現代館房間寬敞、有暖氣壁爐、且提供兒童餐具與備品等細節正面評價。網友提到：「現代館房間真的很大，小孩在裡面跑都沒問題，暖氣在冬天非常重要」、「餐廳有專門的兒童餐區，轎篙筍等在地食材小孩接受度也很高」。反面意見則提到「親子遊戲室設施稍微老舊，種類可以再多一點」、「隔音效果有待加強，很怕小孩吵到隔壁房客」。

No.7 福容大飯店 福隆

2025年福隆國際沙雕藝術季再度與迪士尼合作打造「迪士尼仲夏歡樂祭」，包含米奇、皮克斯、漫威及玩具總動員30週年主雕，成為夏季北台灣最熱門的打卡與親子出遊話題。福容大飯店福隆店成功結合「夏季沙雕藝術季」與「全新親子主題房」，並透過「十週年優惠」在非旺季維持討論度。網友分享「迪士尼主題小孩瘋掉，不用出國就能看到8公尺高的玩具總動員主雕很震撼」，但也有人提到「夏天沙灘真的太熱，遮蔽物不夠，帶小孩去差點中暑」。

除了沙雕祭，飯店本身也在2025年推出的全新親子樓層，包含海洋探險、恐龍秘境及森林探險等主題房，房內設有溜滑梯、球池及星空投影，引發大量親子部落客與家長分享。網路上有人討論「房間內就有溜滑梯跟帳篷，小孩進房就玩瘋，爸媽終於可以躺平休息」、「星空投影燈很有氛圍，孩子晚上看著星空秒入睡」，不過，價格和清潔度也是不少人考量的重點，網友分享「主題房價格偏高，假日一晚要價不菲，預算有限的家庭可能要考慮」、「房間設施雖然好玩，但部分細節如積木清潔度可以再加強」。

No.6 台北寒舍喜來登大飯店

台北寒舍喜來登大飯店的討論熱度主要集中在「親子住宿專案」與「五星級餐飲體驗」 ，其中，飯店針對家庭旅遊市場推出「2Gather」連通房專案，主打20坪卓越套房與10.5坪豪華客房相連，解決三代同堂出遊時「既能互相照顧又保有隱私」的痛點，在社群媒體引發大量親子部落客與家長轉發討論。有遊客分享「兩間房有連通門真的太方便了，長輩睡一間，我們帶小孩睡一間，空間超大！」「地點就在善導寺站旁邊，帶老小出門最怕走路，這間交通滿分。」

但網友也提醒「套房加客房的價格不便宜，雖然方便但預算要抓比較高」、「連通房型數量有限，熱門週末或連假非常難訂到。」

除了三代同堂的需求，台北寒舍喜來登大飯店將客房打造為恐龍主題樂園，房內設有大型恐龍溜滑梯、盪鞦韆及懶骨頭，並結合「手拉手樂園」設施，成為國旅市場中極具競爭力的親子度假選擇。網友對於房內就有盪鞦韆感到興奮，並說：「真的太狂了！小孩進去就玩瘋，爸媽終於可以躺平追劇」、「恐龍主題佈置很用心，連抱枕和備品都有配套，細節感十足。」有興趣的網友也得注意房型數量，就有人在網路上提醒「全館只有兩間恐龍王國房型，沒訂到的人只能住一般親子房，落差感有點大。」

No.5 義大皇家酒店

高雄市觀光局於2026年4月公布「2025親子與寵物友善旅宿評比」，義大皇家酒店榮獲親子友善組第二名，強化了其作為南台灣親子度假首選的品牌形象。網友分享住宿經驗時提到：「飯店設施真的很多，滑水道和水療池小孩玩到不想走」、「實至名歸，帶小孩去義大住皇家最省心」、「希望硬體設備能再更新，部分設施感覺有歲月感」。

另一個討論重點在於義大皇家酒店結合義大遊樂世界門票與購物中心（Outlet）的套裝行程，讓遊客「不出園區就能玩三天」，還有針對「懶人旅遊」與「高鐵聯票」的結合，被視為國旅的高效率選擇。

No.4 福容大飯店 淡水漁人碼頭

福容大飯店淡水漁人碼頭店在易遊網（ezTravel）舉辦的2025年「最美親子享樂飯店」評比中拿下冠軍，該獎項強調親子共遊與全齡友善設施，該飯店已是此獎項7連霸常勝軍。

淡水福容大飯店坐擁山河絕景以及郵輪外觀造型，還有室內300坪遊樂園「POPA親子館」，館內設有多樣益智闖關設施，讓小朋友盡情放電，不受天候影響。另外，飯店與經典文具品牌「利百代」跨界合作，推出充滿童趣的主題套房，並在飯店商店街開設「利百代創意生活童趣探索館」，透過文具盲盒、手作DIY與寫生比賽等活動，成功吸引大量家庭族群關注。網友提到自己讓孩子參加利百代在飯店舉辦的寫生比賽，他覺得「很有意義，讓小孩放下平板在海風下畫畫，是很棒的體驗。」另外也有網友指出「探索館雖然可愛，但空間如果能再大一點會更好逛。」

此外，飯店推出的「室內露營房」包含帳篷、投影電視、「太空電玩房」配備Switch與懶骨頭，在社群平台上極具話題性。網友頻繁分享「小孩放電、大人放空」的住宿心得，成為親子旅遊的熱門關鍵字。

No.3 和逸飯店 台南西門館

和逸飯店台南西門館與Cartoon Network聯名是其核心競爭力，也是全台唯一卡通頻道聯名飯店。館內6、7樓為主題樓層，設有54間卡通頻道主題房，一出電梯就能看到吸睛的卡通明星角色，還有盥洗空間也是親子友善，設有大小馬桶、高低洗手台等設施，符合不同年齡層的需求。

2025至2026年間，飯店頻繁推出「飛天小女警」野餐派對、見面會及「熊熊遇見你」10週年主題餐點，不僅吸引住客，也透過單日票券吸引非住客參與，成為社群打卡熱點。網友興奮分享自己「一進門就被卡通佈景包圍，太可愛了！從大廳到房間到處都能看到熟悉的卡通人物。」「野餐派對餐點好拍又好吃，還能跟小女警人偶近距離互動，孩子超開心。」也希望館方能加強維護，因為入住期間發現「主題房雖然可愛，但部分設施感覺有使用痕跡」，也有網友提到「見面會名額有限，沒搶到的話孩子會很失望，建議增加場次。」

不只室內空間與卡通頻道聯名，和逸飯店台南西門館的500坪戶外「奇趣操場」也隨時能見到卡通明星。設施包含小火車、電動賽車、沙坑及噴水池。2025年飯店更進行設施升級，強化了其作為「台南最強親子飯店」的定位；網友認為「500坪戶外空間真的超放電，小火車跟電動車讓小孩玩到不想回房間。」還有人提到是爸媽的救星。也有人建議慎選遊玩時間：「假日人潮非常多，玩電動車要排隊很久，建議避開尖峰時段。」

No.2 煙波大飯店 新竹湖濱館

煙波大飯店新竹湖濱館作為桃竹苗地區指標性的親子飯店，其「卡樂次元」樂園是帶動聲量的主要關鍵，在2,686筆總聲量中，「卡樂次元」的相關討論就高達1,850則，相當驚人。

占地2300坪的「卡樂次元」室內兒童樂園以沉浸式空間為核心，規劃多個不同主題區域，從動態放電到互動體驗皆有涵蓋。園區內結合大型球池、滑梯、攀爬探索、360度環繞超長車道騎乘遊戲等，讓孩子在穿梭與挑戰過程中消耗體力，也增加遊戲的探索感與層次感；另有結合科技互動的投影遊戲區，以及角色扮演、情境式體驗空間，不同年齡層的孩子都能找到適合自己的玩法。

相較於一般飯店附設兒童遊戲室，「卡樂次元」更接近完整的室內親子樂園，不只著重設施數量，也強調空間動線與停留體驗。無論晴天或雨天，家長都能較有彈性地安排館內行程，對親子旅客而言，也成為不少家庭選擇入住的重要原因之一。有網友封「卡樂次元」為放電神器：「卡樂次元真的超級好玩，小孩玩到秒睡完全不用哄」，也有人提醒：「遊戲區人太多的時候很混亂，空氣品質感覺不太好，角落球池偶爾有異味」、「設施雖然多但感覺硬體有些老舊，人潮擁擠時秩序控管有待加強。」

除了「卡樂次元」遊樂園，飯店推出的「卡樂次元主題房」與2026年主打的「地球尋寶主題房」也是社群打卡熱點。房內附帶溜滑梯、攀岩牆或解謎任務，讓「住宿本身就是遊樂園」。

No.1蘭城晶英酒店

冠軍出爐！蘭城晶英酒店以2,764筆聲量拿下親子星級飯店排行榜的第一名，主要聲量來自酒店的「芬朵奇堡」、免費電影院（新月影城）及「窩窩樂」等設施。「芬朵奇堡」有跳跳床、賽車跑道、氣墊溜滑梯，都是孩子們非常喜愛的設施。喜歡靜態活動的遊客也可以選擇「窩窩樂」內的電影等服務，飯店與「迪士尼公司」共同策畫一間全台灣唯一的兒童電影院，院內播放迪士尼院線或經典動畫電影，或者，也可以選擇到飯店樓下的新月影城無限次免費觀賞院線電影。整體而言，關於蘭城晶英酒店的網路聲量，大多數集中討論飯店如何成功讓孩子「放電」，以及設施對家庭旅客的強大吸引力。

此外，紅樓中餐廳也是蘭城晶英酒店的另一大核心聲量來源，其「櫻桃霸王鴨五吃」廣受好評，特別是「鴨皮握壽司」被網友高度推崇為宜蘭必吃美食，許多饕客即便不住宿也會專程前往用餐。有網友分享「鴨皮握壽司真的超級美味，入口即化，是目前吃過最好吃的烤鴨。」「片鴨秀很有儀式感，適合全家人聚餐。」但也有遊客認為「口味其實普通，價格偏高，感覺名氣大於實質美味，吃過一次就不會想再去。」「非常難訂位，且用餐環境因為人多顯得吵雜，服務細節有待加強。」

除了飯店本身的設施及餐廳，營運也是網友討論焦點。2025年4月間，CTWANT報導蘭城晶英靠著「櫻桃鴨」與「親子客」兩大策略逆轉虧損，年營收逼近12億元，引發網友對其經營模式、房價與國旅現況的熱烈討論。網友提到：「老闆很有經營頭腦，能把虧損飯店做成東台灣營收王，確實有其獨到之處。」「這證明只要飯店有特色、服務好，即便房價破萬，消費者還是願意買單。」也有人說：「房價真的太貴了，一晚破萬對一般家庭負擔很大，國旅就是被這些高價飯店搞壞的。」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2026年5月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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