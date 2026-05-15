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台灣虎航線上旅展今早10時搶票 台南高雄出發全航線1299元起

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣虎航線上旅展，台南、高雄出發的日韓、東南亞全航線，單程未稅價1299元起，上午10時開賣。記者黃仲明／攝影
台灣虎航線上旅展，台南、高雄出發的日韓、東南亞全航線，單程未稅價1299元起，上午10時開賣。記者黃仲明／攝影

高雄旅行公會國際旅展今天至18日在高雄展覽館登場，台灣虎航同步舉辦線上旅展，台南、高雄出發的日韓、東南亞全航線，單程未稅價1299元起，今天上午10時開賣。

台灣虎航線上旅展今天開跑，台南、高雄出發航線1299元起，銷售期間自今天上午10時至18日晚上11時59分，旅遊期間自今天至2027年3月27日，部分期間為今天至今年10月24日。此優惠價格為單程未稅。優惠價機位開放銷售日期及機位數有限，售完為止。

台灣虎航在高雄旅行公會國際旅展攤位為A27，台灣虎航表示，線上買機票，現場領成交禮；玩遊戲抽回饋金，人人有獎，超過4000份獎項，還有安排虎將見面會。

虎航 台灣虎航 航線

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