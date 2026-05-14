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武子靖冠軍吐司的美味秘訣全公開！全聯「藏の吐司」完美複製職人工藝

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯READ BREAD攜手武子靖推出「藏の吐司」，特價39元就能入手職人美味。記者黃筱晴／攝影
全聯READ BREAD攜手武子靖推出「藏の吐司」，特價39元就能入手職人美味。記者黃筱晴／攝影

全聯READ BREAD閱讀麵包自2017年推出以來，以「細細品味麵包如同閱讀好書」為理念，深耕烘焙市場。根據內部資料顯示，全聯吐司類商品2025年業績突破9億元，年銷量超過2,200萬條 。看準商機，全聯今年再度攜手世界盃麵包大賽冠軍武子靖，推出獨家限定「藏の吐司」系列，主打「餡在裡面才是王道」的全新食感 。

「藏の吐司」系列包含「蔓越莓亞麻籽」、「玫瑰乳酪」、「蜜香黑芝麻」、「黑糖葡萄乾」與「核桃桂圓」共5款。武子靖表示，量產機製麵包其實比手作更具挑戰性。為了讓大眾能以50元有找的平實價格享受到精品級美味，研發團隊投入近1年時間，將職人的精準工藝與配方思維轉化為可複製的生產標準。

武子靖對品質有3大堅持：發酵狀態、包餡比例與麵團結構穩定性。為了守住麵包的「柔軟靈魂」，全系列採用製程較久的中種法二次發酵，不僅口感更細緻，更能有效延緩老化，維持3天的保鮮口感 。

傳統包餡吐司在量產時最常遇到空洞與塌陷問題 。為了克服這點，團隊特別選用半條吐司模具，雖然成本與損耗較高，但能讓餡料分布更均勻，支撐力更佳。此外，內餡選擇也大有學問，刻意避開含水量高的泥狀餡（如紅豆泥、芋泥），改用具形體的核桃、桂圓或黑糖麻糬，以防止烘烤時產生水氣導致塌陷 。

在規格上，藏の吐司定義了1.8公分的黃金厚度。武子靖指出，經過多次測試，1.8公分能達成口感厚實感、餡料分布與保濕度的完美平衡，避免過厚導致乾口或過薄顯得單薄 。

負責量產的大中華生技食品，特別投入7台具備熱風循環設計的「旋風爐」作為藏の吐司的主力生產設備，確保吐司外層柔軟、內餡穩定定型且分布漂亮。生產過程中更加入「手工包餡整型」階段，要求餡料必須平均鋪開並確實密合捏口，確保每一片吐司切開後都能看見豐富內餡 。

全聯表示，目前「藏の吐司」每日供應量約4萬包，其中玫瑰乳酪口味因獨特的淡雅花香與吸睛顏色，成為目前最熱銷款。未來READ BREAD將持續結合在地食材與IP聯名，下半年「藏の吐司」系列預計還會推出新口味，讓職人級的烘焙美味透過通路力量，送上全台每一張日常餐桌。

加入吐司的原料經過人工檢核、排除雜質。記者黃筱晴／攝影
加入吐司的原料經過人工檢核、排除雜質。記者黃筱晴／攝影

全聯獨家限定的「藏の吐司」系列，包含蔓越莓亞麻籽、玫瑰乳酪、蜜香黑芝麻、黑糖葡萄乾、核桃桂圓吐司等5款。記者黃筱晴／攝影
全聯獨家限定的「藏の吐司」系列，包含蔓越莓亞麻籽、玫瑰乳酪、蜜香黑芝麻、黑糖葡萄乾、核桃桂圓吐司等5款。記者黃筱晴／攝影

「藏の吐司」5款風味皆由武子靖親自監製，並堅持手工包餡與整型。記者黃筱晴／攝影
「藏の吐司」5款風味皆由武子靖親自監製，並堅持手工包餡與整型。記者黃筱晴／攝影

廠內配置7台旋風爐，採用熱風循環設計，每小時可烘焙出4,000包藏の吐司。記者黃筱晴／攝影
廠內配置7台旋風爐，採用熱風循環設計，每小時可烘焙出4,000包藏の吐司。記者黃筱晴／攝影

手工包餡整型藏住黃金比例，武子靖3大品質堅持不妥協。記者黃筱晴／攝影
手工包餡整型藏住黃金比例，武子靖3大品質堅持不妥協。記者黃筱晴／攝影

全聯於2025年6月首度與武子靖合作，升級4款熱銷台式麵包。記者黃筱晴／攝影
全聯於2025年6月首度與武子靖合作，升級4款熱銷台式麵包。記者黃筱晴／攝影

透過從製作到包裝的層層把關與檢驗，確保每一片吐司皆符合食品安全標準。記者黃筱晴／攝影
透過從製作到包裝的層層把關與檢驗，確保每一片吐司皆符合食品安全標準。記者黃筱晴／攝影

全聯READ BREAD攜手武子靖推出「藏の吐司」系列。記者黃筱晴／攝影
全聯READ BREAD攜手武子靖推出「藏の吐司」系列。記者黃筱晴／攝影

全聯 麵包 吐司

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