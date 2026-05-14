蔦屋書店海外直營店僅此一家就在台灣！「特例」背後的台日願景

臺灣蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE海外首間直營店，選擇進駐有歷史感的台北松菸（松山文創園區東向製菸工廠)，對台日交流別具意義。臺灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬指出，TSUTAYA BOOKSTORE松菸店將是集團海外唯一一家直營店。另外，計畫TSUTAYA BOOKSTORE今年再展板橋、台中、宜蘭3家據點，在台據點達到16家。

大塚一馬說明，由於日本本社（Culture Convenience Club：CCC集團）、臺灣蔦屋並沒有直營店的方針，台灣松菸的直營店是一個特例，也會是蔦屋書店在台灣、海外的唯一直營店。

作為蔦屋書店首間直營店，大塚一馬指出，最主要目的是促進台日交流，我們希望透過日本超過700家蔦屋書店的據點網絡，支持台灣創作者，作為交流空間與社群據點。松菸店呈現的商品都是台日關聯的商品，未來我們也希望可以可以把優秀的台灣創作者帶到日本市場。

臺灣蔦屋在台展店步調與相關合作案，仍將與台灣業者合作授權與專業Know-How輸出為主，像是今年下半年的宜蘭展店就是與宜蘭在地建商德築集團 (Dezu Group) 合作，將在東台灣開設首家TSUTAYA BOOKSTORE；台中據點靠近台中港，是與當地社區案合作。下半年台灣展店將集中在10月到年底、或是明年初左右。

大塚一馬指出，蔦屋書店打造的共享空間「SHARE LOUNGE」在日本許多商業空間都有這樣的需求，在台灣當然也可以有這樣的經營模式、提供專業輸出，他也談到，臺灣蔦屋與台灣社區、辦公空間提供的選書空間合作，目前已達150間。