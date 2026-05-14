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JR東日本與臺灣蔦屋強強聯手 簽署MOU深化台日據點新連動

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
JR東日本台灣商業開發總經理濱野芳行（左起）與臺灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬，雙方簽署合作備忘錄MOU。記者江佩君／攝影
JR東日本台灣商業開發總經理濱野芳行（左起）與臺灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬，雙方簽署合作備忘錄MOU。記者江佩君／攝影

臺灣蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE海外首間直營店進駐松菸，今日首度打開松菸店大門向外界介紹，記者會現場臺灣蔦屋也與JR東日本台灣商業開發（台灣捷爾東商業開發股份有限公司）簽署合作備忘錄MOU，未來雙方在日本、台灣據點的商業與資訊交流將有更密切合作。

關於臺灣蔦屋與JR東日本台灣商業開發雙方合作的具體內容，對此，JR東日本台灣商業開發總經理濱野芳行表示，這是雙方首度合作，目前有幾個案子規劃但仍屬機密不方便透露。蔦屋在日本、台灣有很多據點，JR東日本在日本也有很多商業設施，雙方合作可在台日據點做資訊的共享與商業的交流。

由台灣捷爾東商業開發經營的「Metro Corner atre台北車站店」五月初先開出三家店鋪，五月底再開另四家店鋪，兩年後再開剩餘的50坪左右的區域。由於atre是首度在台北車站營運，這三家店鋪中有兩家採快閃形式，將定期調整更換品牌，以此了解台灣市場的需求與喜好，作為日後常設櫃品牌的參考。

日前台鐵台北車站商場招標案，JR東日本也是參與投標的廠商之一，雖然最後結果由新光三越拿下。關於atre接下來在台灣展店的佈局，濱野芳行指出，在台的展店目前以車站型商場或車站連結的車站大樓為標的，且以政府標案為主，故展店計畫與規模這部分屬不可預期。濱野芳行談到，我們母公司JR東日本畢竟是鐵道事業公司，我們希望相關資源與專業分享給台灣，打造更好的軌道經濟。

談到近來日本企業投資台灣意願變高，濱野芳行也分享他個人看法，台灣非常親日，讓日本企業感到希望與安心。且到日本旅遊的台灣遊客非常多，台灣人喜歡日本商品，這都是促進日企在台發展的因素。未來我們也很希望可以把台灣優秀的廠商帶到日本atre發展，這也是我們組織的期望。

松菸 日本

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