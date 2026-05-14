MUJI無印良品推出「LED化妝鏡／桌上型」 模擬自然光源還可當手機座

為貼近消費者對日常美妝與保養的細微需求，MUJI無印良品新推出「LED化妝鏡／桌上型」，從模擬自然光源、放大臉部細節到收納功能全面兼顧，打造零色差完美妝容。

MUJI無印良品新款「LED化妝鏡／桌上型」，採用接近自然光的LED燈源，色溫5,000K，可真實呈現膚色與妝感，降低室內光線偏黃或過白造成的色差問題，鏡面提供三段式亮度調整，可依據早晨、夜晚或不同環境光源自由切換。另附5倍放大鏡，可直接吸附於鏡面，方便針對細緻眼妝修整，未使用時則可收納於鏡面背後，兼顧便利與整潔。

此外，「LED化妝鏡／桌上型」底座亦結合手機擺放功能，滿足邊化妝邊觀看影音、視訊或參考妝容教學的使用習慣，讓梳妝過程更加得心應手，建議售價1,190元。

除了新品之外，因應外出補妝或旅行需求，推薦口碑熱銷再上市的「LED化妝鏡／迷你」，採輕巧便攜設計，內建三色光源，可透過長按自由調節亮度，並採用磁吸式充電設計，小巧尺寸方便隨身攜帶，讓儀容隨時保持最佳狀態，建議售價499元。

MUJI無印良品新款「LED化妝鏡／桌上型」，售價1,190元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品新款「LED化妝鏡／桌上型」，具備三段式亮度調整，並附有可拆卸的放大鏡。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品「LED化妝鏡／迷你」，內建三色光源，長按可調節亮度，尺寸小巧方便攜帶。圖／MUJI無印良品提供