Uber Eats攜手王品集團18品牌全上線 foodpanda送優惠搶攻520單身商機

瞄準連假與夏季外送商機，Uber Eats攜手王品18品牌上線應戰；foodpanda則鎖定520單身商機，推優惠碼應援「一人幸福學」。

Uber Eats宣布與王品集團合作，即日起，王品集團旗下18個知名品牌、總計307間門市正式上線Uber Eats App，無論是日常餐飲、情侶約會或家庭聚餐，為用戶提供了更具便利性與彈性的用餐選擇。首波上線品牌涵蓋火鍋、燒肉及西餐等類別，全面滿足不同飲食情境。

歡慶合作上線，Uber Eats祭出限時優惠活動。自5月20日至6月2日期間，消費者點購王品集團旗下指定品牌的19項熱門單品，即可享買1送1優惠，品牌包含王品牛排、TASTY西堤牛排、藝奇日式料理及夏慕尼等，消費者只需透過手機下單，即可在家享受經典美味，把握限時好康體驗升級的外送饗宴。

另外，隨著520即將到來，foodpanda觀察發現「一人幸福學」已成主流。根據平台數據，520當天單人訂單占比高達9成，顯示現代人更傾向透過美食與生活小物享受高品質的獨處時光。在六都表現中，台中市奪下「最愛自己」榜首，緊隨其後則為新北與桃園。

外送平台不僅滿足味蕾，多元化的生鮮雜貨也成為自我療癒的管道。數據指出，2025年520當天成人用品銷售以個人探索類商品奪冠，銷量高出互動型產品3倍。

為搶攻商機，foodpanda即日起至6月9日，輸入優惠碼「爽爽送」滿額可享7.5折，下單指定成人用品則有8折優惠。此外，外帶自取輸入優惠碼「自取一擊棒」、生鮮雜貨滿額輸入優惠碼「雜貨一擊棒」亦有專屬折扣，讓消費者一鍵下訂即可在家輕鬆實踐專屬的儀式感。

foodpanda提供多樣單人甜點選擇，輸入優惠碼「爽爽送」，滿額可享7.5折。圖／foodpanda提供