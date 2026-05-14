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迎接國際茶日！7-ELEVEN「不可思議茶BAR、CITY TEA現萃茶」限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」的開心果奶蓋茶拿鐵，為社群萬人擁護的TOP3夯品之一。圖／7-ELEVEN提供
「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」的開心果奶蓋茶拿鐵，為社群萬人擁護的TOP3夯品之一。圖／7-ELEVEN提供

迎接5月21日國際茶日，7-ELEVEN「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」指定純茶、果茶、奶蓋線上線下接棒推出最高現省100元，並於foodomo、foodpanda兩大外送平台獨立開出不可思議茶BAR線上專門店、不定期推爆殺活動，讓小資族也能輕鬆喝好茶；「CITY TEA現萃茶」再度攜手寶可夢推出全新5款主題設計杯，百變怪與皮卡丘的可愛互動，為夏日手搖飲旺季暖身。

「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」今年3月回應最新手搖飲專門店消費趨勢，一口氣帶來超過30款現調飲品，聚焦純茶、果茶、奶蓋經營，開賣兩個月便吸引超過80萬人次體驗，社群萬人擁護的TOP3夯品為真心橙意青、珍芭雷夢青、開心果奶蓋。

迎接國際茶日，「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全台超過570家門市聚焦純茶推廣，5月18日至5月21日限定4天原葉醇茶系列任選3杯優惠價100元。數位助售透過「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月17日限時推出指定組合最高現省100元；即日起至6月9日於foodomo、foodpanda、Uber Eats等三大外送平台精選開心果奶蓋系列單杯優惠8折起；並於foodomo、foodpanda獨立開出不可思議茶BAR線上專門店，不定期推出限量爆殺優惠。

CITY TEA現萃茶也再度攜手寶可夢推出全新5款主題設計杯，即日起至5月26日到全台7-ELEVEN購買蜜梅心動冰沙、杏仁豆腐冰沙、統一布丁冰沙，可享任選兩杯優惠價120元（原組合價170元～198元）；3,000家門市限定販售的奶蓋純茶系列亦推出2杯優惠價100元（原組合價140元）。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」於foodomo開線上專門店。圖／7-ELEVEN提供
「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」於foodomo開線上專門店。圖／7-ELEVEN提供

「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」的珍芭雷夢青茶，為社群萬人擁護的TOP3夯品之一。圖／7-ELEVEN提供
「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」的珍芭雷夢青茶，為社群萬人擁護的TOP3夯品之一。圖／7-ELEVEN提供

「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」的真心橙意青，為社群萬人擁護的TOP3夯品之一。圖／7-ELEVEN提供
「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」的真心橙意青，為社群萬人擁護的TOP3夯品之一。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「CITY TEA現萃茶」再度攜手寶可夢，推出全新5款主題設計杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY TEA現萃茶」再度攜手寶可夢，推出全新5款主題設計杯。圖／7-ELEVEN提供

「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」於foodpanda開線上專門店。圖／7-ELEVEN提供
「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」於foodpanda開線上專門店。圖／7-ELEVEN提供

迎接5月21日國際茶日，7-ELEVEN雙茶品牌虛實串流推廣茶文化。圖／7-ELEVEN提供
迎接5月21日國際茶日，7-ELEVEN雙茶品牌虛實串流推廣茶文化。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「CITY TEA現萃茶」再度攜手寶可夢，推出全新5款主題設計杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY TEA現萃茶」再度攜手寶可夢，推出全新5款主題設計杯。圖／7-ELEVEN提供

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