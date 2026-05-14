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只賣35天！肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」限時開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於5月19日限時登場。圖／肯德基提供
「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於5月19日限時登場。圖／肯德基提供

繼近年於美國英國等地推出的DUNK爆醬系列產品後，肯德基將於5月19日正式在台推出「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」，成為肯德基在台灣發表的首款全新爆醬系產品，並透過是拉差醬的酸甜辛辣滋味，帶來全新的味覺感受。

根據Yum! Brands《2026全球飲食趨勢報告》數據指出，「醬汁」能比一般食物創造高出2.4倍的情緒愉悅感。肯德基此次推出的「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」，標榜使用獲得多國粉絲喜愛的Sriracha是拉差醬，以沈浸式爆醬工法，讓咔啦雞腿排完整附著醬汁，保有酥脆口感之餘，又能享受飽滿的醬汁滋味。搭配生菜、切達起司片、美乃滋等配料，平衡整體風味並增添層次，呈現酸辣中又帶著刺激感的品嚐樂趣。

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」預計於5月19日至6月22日期間限時限量販售，單點105元；XL全明星餐原價223元，優惠價199元。

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」單點105元，XL全明星餐199元。圖／肯德基提供
「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」單點105元，XL全明星餐199元。圖／肯德基提供

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