露營、防災必備法寶！PHILIPS積木式儲能行動電源可無限擴充不怕沒電

面對夏季停電風險與戶外露營熱潮，行動儲能設備成為不少家庭與露營玩家的「備電新標配」。由雙全國際獨家代理的PHILIPS，正式在台推出全新PHILIPS 1200W儲能行動電源（DLP8095）與300W儲能可攜式充電站（DLP8091），主打業界首創「1+n積木式擴充設計」，可依需求自由增加電量模組，打造兼具防災備援與露營娛樂的彈性供電方案。

其中，1200W機種具備高功率輸出，可支援吹風機、電熱壺、投影機、行動冰箱等高耗電家電，最多可同時提供10埠輸出，露營、車宿甚至臨時停電時都能維持基本生活機能；300W機種則鎖定數位游牧族與創作者，可快速替筆電、手機、相機等3C設備供電。

此次新品最大亮點，在於模組化「電力積木」概念，使用者可透過隨附接頭，將多台300W充電站串接擴充，突破傳統儲能設備固定容量限制，需要多少電量就能自由堆疊。若只是輕裝外出，也能單獨攜帶300W機種，兼顧機動性與續航需求。

此外，1200W機種也支援太陽能板補電，搭載MPPT技術提升22～23.5%光能轉換效率，最高可支援600W輸入，最快約1.2小時即可充滿，適合長時間戶外活動與災害停電情境下使用。

安全性部分，全系列採用電動車等級磷酸鐵鋰（LiFePO4）電芯，具備耐高溫、壽命長等特性，並搭載BMS智慧電池管理系統，通過16項專業安全檢測。產品同時提供純正弦波輸出，能穩定供應如家用插座般的110V電流，降低精密設備受損風險。

以親子露營與旅遊影片聞名的創作者「大發家DAFA+」也分享，戶外拍攝常需同時替空拍機、相機與高性能筆電供電，加上夏季露營還需冰箱、吹風機等設備，對電力需求相當高，而PHILIPS模組化設計則讓露營生活更接近居家體驗。

PHILIPS儲能行動電源最多可10埠同步輸出。圖／雙全國際提供

PHILIPS儲能行動電源可滿足戶外用電的全方位需求。記者黃筱晴／攝影

PHILIPS正式上市全新1+n儲能行動電源系列。記者黃筱晴／攝影

模組化「電力積木」概念，使用者可透過隨附接頭，將多台300W充電站串接擴充。記者黃筱晴／攝影