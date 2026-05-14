快訊

考績法修法改三等次！優秀獎金1.3個月、良好1個月 3年2次未達良好免職

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

露營、防災必備法寶！PHILIPS積木式儲能行動電源可無限擴充不怕沒電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PHILIPS 1+n儲能行動電源可搭配太陽能板隨時補電(照片來源：雙全國際提供)記者黃筱晴／攝影
PHILIPS 1+n儲能行動電源可搭配太陽能板隨時補電(照片來源：雙全國際提供)記者黃筱晴／攝影

面對夏季停電風險與戶外露營熱潮，行動儲能設備成為不少家庭與露營玩家的「備電新標配」。由雙全國際獨家代理的PHILIPS，正式在台推出全新PHILIPS 1200W儲能行動電源（DLP8095）與300W儲能可攜式充電站（DLP8091），主打業界首創「1+n積木式擴充設計」，可依需求自由增加電量模組，打造兼具防災備援與露營娛樂的彈性供電方案。

其中，1200W機種具備高功率輸出，可支援吹風機、電熱壺、投影機、行動冰箱等高耗電家電，最多可同時提供10埠輸出，露營、車宿甚至臨時停電時都能維持基本生活機能；300W機種則鎖定數位游牧族與創作者，可快速替筆電、手機、相機等3C設備供電。

此次新品最大亮點，在於模組化「電力積木」概念，使用者可透過隨附接頭，將多台300W充電站串接擴充，突破傳統儲能設備固定容量限制，需要多少電量就能自由堆疊。若只是輕裝外出，也能單獨攜帶300W機種，兼顧機動性與續航需求。

此外，1200W機種也支援太陽能板補電，搭載MPPT技術提升22～23.5%光能轉換效率，最高可支援600W輸入，最快約1.2小時即可充滿，適合長時間戶外活動與災害停電情境下使用。

安全性部分，全系列採用電動車等級磷酸鐵鋰（LiFePO4）電芯，具備耐高溫、壽命長等特性，並搭載BMS智慧電池管理系統，通過16項專業安全檢測。產品同時提供純正弦波輸出，能穩定供應如家用插座般的110V電流，降低精密設備受損風險。

以親子露營與旅遊影片聞名的創作者「大發家DAFA+」也分享，戶外拍攝常需同時替空拍機、相機與高性能筆電供電，加上夏季露營還需冰箱、吹風機等設備，對電力需求相當高，而PHILIPS模組化設計則讓露營生活更接近居家體驗。

PHILIPS儲能行動電源最多可10埠同步輸出。圖／雙全國際提供
PHILIPS儲能行動電源最多可10埠同步輸出。圖／雙全國際提供

PHILIPS儲能行動電源可滿足戶外用電的全方位需求。記者黃筱晴／攝影
PHILIPS儲能行動電源可滿足戶外用電的全方位需求。記者黃筱晴／攝影

PHILIPS正式上市全新1+n儲能行動電源系列。記者黃筱晴／攝影
PHILIPS正式上市全新1+n儲能行動電源系列。記者黃筱晴／攝影

模組化「電力積木」概念，使用者可透過隨附接頭，將多台300W充電站串接擴充。記者黃筱晴／攝影
模組化「電力積木」概念，使用者可透過隨附接頭，將多台300W充電站串接擴充。記者黃筱晴／攝影

知名內容創作者「大發家DAFA+」使用PHILIPS儲能行動電源解決戶外用電焦慮。圖／雙全國際提供
知名內容創作者「大發家DAFA+」使用PHILIPS儲能行動電源解決戶外用電焦慮。圖／雙全國際提供

露營 停電

延伸閱讀

夏天吹冷氣注意！用電量差10倍 能源署：用冷氣機除濕更耗電

動作要快！冷氣、冰箱汰舊換新 政府補助5,000元到今年底截止

政院修法納管再生能源、熱能 用電大戶應設自用發電儲能設備

網路瘋傳「驅蚊傳說」，4種防蚊方法一次看懂，派卡瑞丁為什麼成媽媽圈熱門選擇？

相關新聞

只賣35天！肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」限時開賣

繼近年於美國、英國等地推出的DUNK爆醬系列產品後，肯德基將於5月19日正式在台推出「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」，成為肯德基在台灣發表的首款全新爆醬系產品，並透過是拉差醬的酸甜辛辣滋味，帶來全新的味覺感受。

露營、防災必備法寶！PHILIPS積木式儲能行動電源可無限擴充不怕沒電

面對夏季停電風險與戶外露營熱潮，行動儲能設備成為不少家庭與露營玩家的「備電新標配」。由雙全國際獨家代理的PHILIPS，正式在台推出全新PHILIPS 1200W儲能行動電源（DLP8095）與300W儲能可攜式充電站（DLP8091），主打業界首創「1+n積木式擴充設計」，可依需求自由增加電量模組，打造兼具防災備援與露營娛樂的彈性供電方案。

一晚限定！亞洲50 Best Bars降臨台北 酣呷快閃文華東方M.O. Bar

初夏微醺夜登場！台北文華東方酒店旗下人氣酒吧M.O. Bar，將於5月16日邀請入選《Asia’s 50 Best Bars》的台南話題餐酒品牌 The Han-Jia酣呷 一晚限定快閃客座，由2022年World Class台灣冠軍調酒師Nono（余瀚為）親自登台，帶來4款專屬創作調酒，打造融合台灣風土與電影靈感的限定酒吧夜。

新光三越、漢神、SOGO接力展店 百協黃晴雯：台灣百貨展現強韌增長力

2025下半年新光三越開出台南小北門店，今年四月有漢神洲際購物廣場插旗台中，以及台北大巨蛋遠東Garden City商場棟即將開出。中華民國百貨零售企業協會理事長黃晴雯表示，根據經濟部最新的資料顯示，台灣百貨零售業市場的熱度跟消費信心持續提升，2025年台灣百貨零售業年增率是1.4%，但今年3月份的數據已經來到4.3%，加上台灣出口創下39年來最高成長率，這對百貨業者來說是非常好的消息。

蔦屋書店進駐松菸 書店設計、共享空間5大特色搶先看

有誠品24小時書店進駐的松山文創園區，再迎來日本書店代表TSUTAYA BOOKSTORE，深耕台灣邁入第14年的臺灣蔦屋，有別於過去在台展店據點採取與台灣業者合作的加盟模式，這次在松菸開出百坪空間的海外首家直營店，松菸也將展開台日書店的正面交鋒。

今年最狂端午粽「整隻鴨腿包進去」！網友：真的不是便當

端午節將至，高端粽品市場持續升溫，礁溪老爺酒店今年推出期間限定「老爺精選端午禮盒」，主打將整隻帶骨鴨腿入粽的「霸王鴨腿大和干貝粽」，以宴席主菜規格打造端午節慶料理，單顆早鳥優惠價399元，瞄準精緻送禮與頂級粽品市場。此粽一推，就有網友說，「真的不是便當，是粽子啊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。