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NOKE忠泰樂生活攜手伊日藝術計劃！邀請國內外藝術家進駐 呈現春日藝術企劃《自由的房間》

聯合新聞網／ 聯合數位文創
2F花架區展出馬蒂亞斯．加爾夫 (Matthias Garff) 6 件雕塑作品。圖／伊日生活提供
2F花架區展出馬蒂亞斯．加爾夫 (Matthias Garff) 6 件雕塑作品。圖／伊日生活提供

在 5 月份的好品味節檔期，NOKE 忠泰樂生活攜手伊日藝術計劃 YIRI ARTS，推出春日藝術企劃《自由的房間》。展覽援引 Gaston Bachelard《空間詩學》中對「空間」與「棲居」的想像，聚焦於空間感知、日常記憶與內在想像之間的關係。

本次展覽以 NOKE 忠泰樂生活全館作為展場，藝術家作品進駐 1F 至 5F 各樓層空間，觀者在逛街之時，如同穿梭於一層層夢境抽屜，於不同樓層進入各自獨立卻彼此呼應的感知世界，體驗多重生命節奏。展覽亦包含 3F UNCANNY 展區《她們的房間》，透過不同樓層與店櫃場域的轉化，重構屬於商場中的空間敘事。《自由的房間》不僅是一場展覽，更是一種提問：當空間被重新定義，我們是否也能重新理解自身與世界的關係？在這裡，藝術成為可被棲居的存在，而生活，也轉化為一首可被感知的詩。

逛街，同時與藝術共振 — 在 NOKE 公共空間的藝術品們

●西北大門入口：從西北大門進入商場，首先巨大 LED 展出的是時永駿 (台灣) 的錄像作品《翻牆訓練 obstacle training》。時永駿的創作關注於解構不同時代的文化符號，並重組被遺忘的片段。他以蒐集復古物件為起點，透過裝置、場景搭建，結合攝影與繪畫進行轉化與記錄，兼具紀錄者與創作者的雙重角色。

●2F 花架區：此處展出馬蒂亞斯．加爾夫 (Matthias Garff) 6 件雕塑作品，以廢棄物與日常物品組裝動物形態雕塑，透過物種之間的形態交互與放大比例，呈現多樣角色與社會結構，並轉化觀者對動物的既有觀看方式。本次展出包含由回收材料構成的昆蟲、獼猴、小狗、樹蛙與虎斑貓等作品。觀者在辨識形象後，進而察覺其材料來源，從而反思資源使用、人與自然的關係，以及都市中跨物種的共存議題。

● 4F 小小樹食外側走道：逛至 4F，一陣麻雀啾啾聲傳入耳畔，這裡是蔡咅璟的《山麻雀之歌》(裝置)，此作品取材自鄒族神話，結合山麻雀瀕危議題，與在地單位及阿里山鄒族學童合作，以曾文水庫淤泥燒製 48 個人工鳥巢。裝置中融入鳥鳴聲景，並以木構營造山林氛圍，透過聽覺與空間，引導觀者反思人與自然及物種共存的關係。

美食與藝術暢快激盪 — 藝術品入店

● 1F Slice：店內展出兩幅蓮輪友子的油畫作品。蓮輪友子長期探索油彩質地，以大面積色塊構成畫面，並在其中描繪細膩細節，透過豐富色彩呈現風景與人物。她多以街頭日常為靈感，捕捉強烈日光照射的瞬間，關注不同地區因光線強度而產生的氛圍差異，以及光對記憶與經驗的影響。其作品以鮮明色彩與獨特光線處理，具有強烈的視覺吸引力。

1F Slice店內展出兩幅蓮輪友子的油畫作品。圖／伊日生活提供
1F Slice店內展出兩幅蓮輪友子的油畫作品。圖／伊日生活提供

● 5F 明粵：在明粵挑高空間的中島黑色區域，展出 7 件由日本藝術家福本步創立的獨特陶藝品牌「福克魔陶器 (フクモ陶器)」作品。在福克魔陶器的創作中，一件器物承載多重平行視角，如內外、正反彼此分離卻由觀者串聯成完整敘事。藝術家將其視為來自「異世界」的紀念品，透過精緻工藝與仿古語彙，賦予器物曖昧而遊戲性的功能，在現實與虛構之間開啟想像空間。

UNCANNY 展區《她們的房間》A ROOM of HER OWN — 15 位女性藝術家聯合展出

3F UNCANNY 展區則由伊日生活 YIRI LIVING x 伊日藝術計劃 YIRI ARTS，首度在 NOKE 忠泰樂生活合作推出「藝術 x 氣味」沉浸式展覽！匯聚 15 位不同世代的女性藝術家，分別來自台灣、日本、法國、葡萄牙、比利時等地，打造兩座大型木構展間連結空間的感知，精選約 70 件藝術作品，展出涵蓋平面繪畫、立體雕塑和生活陶作，呈現她們穿梭於女性、創作與自由的可見與不可見，引領觀眾走進「她們的房間」，展開一場與自我對話的藝術旅程。

3F UNCANNY《她們的房間》女性藝術家聯展。圖／伊日生活提供
3F UNCANNY《她們的房間》女性藝術家聯展。圖／伊日生活提供

小憩茶屋 — 一日茶道 POP-UP 限定店

以茶為本的台灣保養品牌「一日茶道 TEAORY」進駐快閃限定店，以「像醒茶一樣讓身心醒來」為核心概念，集結超過 60 款品牌人氣商品；邀請大家遊走於香氣與藝術間，挑選喜歡的台灣茶香氛，在自己的房間打開一方茶秘境，小憩身心，享受余白，和氣味一起徐徐舒展。

快閃期間：5.12～6.01

藝術展出：台灣藝術家 耿傑生

地點：NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY KIOSK

活動滿額贈

單筆滿 1,800 元，贈「藝術家蓮輪友子．園遊扇」一支

單筆滿 2,800 元，贈「一日茶道．帆布托特袋 」一個

忠泰樂生活

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