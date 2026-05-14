一晚限定！亞洲50 Best Bars降臨台北 酣呷快閃文華東方M.O. Bar
初夏微醺夜登場！台北文華東方酒店旗下人氣酒吧M.O. Bar，將於5月16日邀請入選《Asia’s 50 Best Bars》的台南話題餐酒品牌 The Han-Jia酣呷 一晚限定快閃客座，由2022年World Class台灣冠軍調酒師Nono（余瀚為）親自登台，帶來4款專屬創作調酒，打造融合台灣風土與電影靈感的限定酒吧夜。
「酣呷」一名源自台語「罕食」，象徵難得品嘗的珍稀體驗，也呼應品牌將熱炒文化、台味法餐與創意調酒融合的核心精神。擁有魔術師背景的Nono擅長以「反向思維」翻玩經典風味，透過香氣層次與口感轉折，為調酒賦予如魔術般的味覺劇情。
此次客座以經典電影為創作主軸，包括向《P.S. I Love You》致敬的威士忌調酒，揉合愛爾蘭奶油紅茶、馬斯卡彭與咖啡香氣，呈現溫潤細膩的情感層次；靈感來自《The Truman Show》的創作則以No.3 Gin為基底，結合焙茶、百香果與荔枝，演繹清新與反轉並存的風味敘事；另以《Coherence》與《Café de Flore》為題的調酒，也透過威士忌、香艾酒、咖啡與梅酒元素，展現多重宇宙般的香氣變化。
除了客座亮點外，「M.O. Bar」調酒師Jeff與Andy亦同步推出限定靈感特調，將台灣山海景致與在地記憶轉化為杯中故事。包括以民謠《丟丟銅仔》為靈感的煙燻金棗調酒、「茶席 Tea Ceremony」呈現台灣茶文化款待精神，以及描繪老派咖啡廳記憶的「兒時記趣」與充滿海風意象的「南灣午後」，展現島嶼風土的微醺詩意。
活動將於5月16日晚間8時起限時登場，每杯調酒500元+10%，席位有限，建議先行預約。訂位專線：02-2715-6698．
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】
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