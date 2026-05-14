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一晚限定！亞洲50 Best Bars降臨台北 酣呷快閃文華東方M.O. Bar

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北文華東方酒店「M.O. Bar」邀請台南「The Han-Jia酣呷」餐酒，由曾獲2022年台灣World Class冠軍的主理人Nono於5月16日一晚限定快閃客座。圖/台北文華東方提供 【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】
台北文華東方酒店「M.O. Bar」邀請台南「The Han-Jia酣呷」餐酒，由曾獲2022年台灣World Class冠軍的主理人Nono於5月16日一晚限定快閃客座。圖/台北文華東方提供 【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】

初夏微醺夜登場！台北文華東方酒店旗下人氣酒吧M.O. Bar，將於5月16日邀請入選《Asia’s 50 Best Bars》的台南話題餐酒品牌 The Han-Jia酣呷 一晚限定快閃客座，由2022年World Class台灣冠軍調酒師Nono（余瀚為）親自登台，帶來4款專屬創作調酒，打造融合台灣風土與電影靈感的限定酒吧夜。

「酣呷」一名源自台語「罕食」，象徵難得品嘗的珍稀體驗，也呼應品牌將熱炒文化、台味法餐與創意調酒融合的核心精神。擁有魔術師背景的Nono擅長以「反向思維」翻玩經典風味，透過香氣層次與口感轉折，為調酒賦予如魔術般的味覺劇情。

此次客座以經典電影為創作主軸，包括向《P.S. I Love You》致敬的威士忌調酒，揉合愛爾蘭奶油紅茶、馬斯卡彭與咖啡香氣，呈現溫潤細膩的情感層次；靈感來自《The Truman Show》的創作則以No.3 Gin為基底，結合焙茶、百香果與荔枝，演繹清新與反轉並存的風味敘事；另以《Coherence》與《Café de Flore》為題的調酒，也透過威士忌、香艾酒、咖啡與梅酒元素，展現多重宇宙般的香氣變化。

除了客座亮點外，「M.O. Bar」調酒師Jeff與Andy亦同步推出限定靈感特調，將台灣山海景致與在地記憶轉化為杯中故事。包括以民謠《丟丟銅仔》為靈感的煙燻金棗調酒、「茶席 Tea Ceremony」呈現台灣茶文化款待精神，以及描繪老派咖啡廳記憶的「兒時記趣」與充滿海風意象的「南灣午後」，展現島嶼風土的微醺詩意。

活動將於5月16日晚間8時起限時登場，每杯調酒500元+10%，席位有限，建議先行預約。訂位專線：02-2715-6698．

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Nono以經典電影「P.S. I Love You」(2007) 為靈感創作的快閃限定調酒。圖/台北文華東方提供</p><!--6--><p> </p><p> 【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】
Nono以經典電影「P.S. I Love You」(2007) 為靈感創作的快閃限定調酒。圖/台北文華東方提供

【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】

.此次Nono以經典電影「Coherence」(2013) 為靈感創作的快閃限定調酒。圖/台北文華東方提供</p><!--9--><p> </p><p> 【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】
.此次Nono以經典電影「Coherence」(2013) 為靈感創作的快閃限定調酒。圖/台北文華東方提供

【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】

Nono以經典電影「The Truman Show」(1998) 為靈感創作的快閃限定調酒。圖/台北文華東方提供</p><!--12--><p> </p><p> 【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】
Nono以經典電影「The Truman Show」(1998) 為靈感創作的快閃限定調酒。圖/台北文華東方提供

【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】

「M.O. Bar」的風格調酒師Jeff及Andy亦發揮巧思，於活動當晚同步推出一系列以台灣風土與情懷故事為主軸的靈感特調。圖/台北文華東方提供</p><!--15--><p> </p><p> 【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】
「M.O. Bar」的風格調酒師Jeff及Andy亦發揮巧思，於活動當晚同步推出一系列以台灣風土與情懷故事為主軸的靈感特調。圖/台北文華東方提供

【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】

調酒 台北 台南

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