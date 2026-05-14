新光三越、漢神、SOGO接力展店 百協黃晴雯：台灣百貨展現強韌增長力

2025下半年新光三越開出台南小北門店，今年四月有漢神洲際購物廣場插旗台中，以及台北大巨蛋遠東Garden City商場棟即將開出。中華民國百貨零售企業協會理事長黃晴雯表示，根據經濟部最新的資料顯示，台灣百貨零售業市場的熱度跟消費信心持續提升，2025年台灣百貨零售業年增率是1.4%，但今年3月份的數據已經來到4.3%，加上台灣出口創下39年來最高成長率，這對百貨業者來說是非常好的消息。

中華民國百貨零售企業協會（RACT）召開「第九屆二次會員大會暨第五次理監事聯席會議」，黃晴雯指出，雖然過去經歷了疫情、缺工、通膨、消費行為改變及電商競爭，但台灣百貨零售業展現了極強的韌性。

她強調，過去「有人流就有業績」的時代已不復返。現在的消費者進入商場，追求的不只是商品，還包括：精緻的個人體驗、幸福的生活感、值得分享的內容。全球百貨都在尋求轉型。根據國外統計，未來全球百貨零售業預估成長率約在1.7%至5.6%之間，多數預測年成長率不會超過3%。但如果是高端型、積極深度消費型、生活風格型的社區百貨，將會有較高的成長動能。

百協今年的海外考察，除了例行的賣場規劃外，更深度加強了對「顧客關係經營」的學習，國外公司如何經營顧客關係。另外，如何透過「空間設計」與顧客達成良好互動。也考察馬來西亞吉隆坡等地，學習其與顧客產生更多價值連結的「永續」做法。

這屆理監事會議後成立了兩個重要小組，「產業培力小組」針對長期缺工、人才青黃不接的問題。與學校接觸，旨在提供優質且預先訓練好的人才來源。「產業發展小組」針對政府政策（如碳盤查、碳定價、電價調整）建立交流平台，協助業者與政府溝通，爭取更好的服務與權益。

碳定價與碳排管理是百貨業關注話題，百協特別邀請環境部部長彭啟明針對政府未來在碳排、永續管理上的法規與想法，與理監事進行面對面溝通。

彭啟明在演講中指出，隨著碳費制度正式上路與國際碳邊境調整機制（CBAM）逐步推進，服務業與零售業將是未來淨零轉型重要一環。環境部以逐步擴大溫室氣體盤查對象，涵蓋百貨、購物中心、量販店等服務類別，同步推出多項輔導與簡化措施，協助企業建立碳管理能力。