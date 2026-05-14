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蔦屋書店進駐松菸 書店設計、共享空間5大特色搶先看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供
TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供

誠品24小時書店進駐的松山文創園區，再迎來日本書店代表TSUTAYA BOOKSTORE，深耕台灣邁入第14年的臺灣蔦屋，有別於過去在台展店據點採取與台灣業者合作的加盟模式，這次在松菸開出百坪空間的海外首家直營店，松菸也將展開台日書店的正面交鋒。

TSUTAYA BOOKSTORE為日本Culture Convenience Club（CCC）集團旗下的生活提案品牌，CCC及其子公司臺灣蔦屋宣布，TSUTAYA BOOKSTORE松菸店將於2026年5月16日正式開幕 。並指出，松山文創園區擁有深厚的歷史建築底蘊，是台灣具指標性的文化創意基地，每年更吸引超過1,100萬人次造訪，這次進駐將匯聚各方創意能量，打造一個全新的文化據點 。

CCC於2024年完成澀谷SHIBUYA TSUTAYA的全面改裝，從「販售商品的場所」轉型為「提供體驗價值與空間價值的場所」。TSUTAYA BOOKSTORE松菸店承襲此一精神，結合書籍、選品、藝術提案，並整合活動、展覽與共享工作空間機能，呈現日本與台灣獨特的文化魅力，未來也將推出結合台灣創作者與日本文化內容的共同企劃，打造適應台灣文化與創意生態的全新店鋪模式。

● TSUTAYA BOOKSTORE松菸店特色

1.孕育交流與共創的「SHARE LOUNGE」與共享工作空間

店內設置結合咖啡廳與辦公室機能的「SHARE LOUNGE」，打造任何人都能輕鬆駐足、自由使用的空間，適用於工作、會議等多元情境。同時，店內亦配置臺灣蔦屋營運總部的辦公機能，讓企業與創作者能在日常中匯聚，自然孕育出全新構想與合作專案，期盼將松菸店形塑為一個讓顧客、企業與創作者彼此交會、共創價值的場域。

2.活用歷史建築的空間設計與多元活動體驗

坐落於松山文創園區的歷史建築改造空間中，讓訪客在感受文化與歷史氛圍的同時，更能享受當代創意體驗。館內設有約80席的Lounge空間，並規劃可容納最多150人的彈性活動場地，配備專業的展示與音響設備，舉辦涵蓋藝術、時尚、文化等多元主題的活動，為松菸店空間開啟更多元的可能性。

3.攜手華碩展開跨域科技合作，強化內容表現與展示機能

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店攜手華碩合作，華碩首度於台灣商用空間導入162吋大型microLED顯示器「ProArt Cinema PQ09U」，透過影像技術，支援展覽、影像與活動等多元內容呈現，大幅提升整體空間體驗。未來，雙方亦將持續透過科技與文化的融合，推動並超越書店既有的框架。

4.連結日本與台灣文化的企劃與合作

開幕後，TSUTAYA BOOKSTORE松菸店將推出多項促進台日文化交流的企劃，未來也將與松山文創產業推進中心合作，展示來自松山文創園區的台灣創作者作品，帶動產業交流。

5.台灣創作者品牌專區

內將設置專區介紹台灣創作者品牌，開幕初期預計展出以下3個品牌：苦瓜織織、VERDE、Studio UNTO。同時，此計畫也作為中長期累積台灣品牌價值，並連結日本市場發展的起點。

● TSUTAYA BOOKSTORE松菸店

地址：台北市信義區光復南路133號

經營項目：書籍／文具／生活雜貨／SHARE LOUNGE

店鋪面積：105坪

營業時間：11:00–22:00

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供
TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供
TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供
TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供
TSUTAYA BOOKSTORE松菸店內部空間。圖／臺灣蔦屋提供

蔦屋書店 松菸 誠品

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