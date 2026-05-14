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今年最狂端午粽「整隻鴨腿包進去」！網友：真的不是便當

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
礁溪老爺推出「老爺精選.剛剛好的心意」系列端午禮盒，集結海陸粽款、養生素粽與送禮組合，5月31日前預購享早鳥優惠最低880元起。圖/礁溪老爺提供
礁溪老爺推出「老爺精選.剛剛好的心意」系列端午禮盒，集結海陸粽款、養生素粽與送禮組合，5月31日前預購享早鳥優惠最低880元起。圖/礁溪老爺提供

端午節將至，高端粽品市場持續升溫，礁溪老爺酒店今年推出期間限定「老爺精選端午禮盒」，主打將整隻帶骨鴨腿入粽的「霸王鴨腿大和干貝粽」，以宴席主菜規格打造端午節慶料理，單顆早鳥優惠價399元，瞄準精緻送禮與頂級粽品市場。此粽一推，就有網友說，「真的不是便當，是粽子啊」。

由擁有30年台菜料理資歷的主廚盧文祈操刀設計的「霸王鴨腿大和干貝粽」，將台菜燉鴨工法融入製程。鴨腿以當歸、白胡椒、八角與紹興酒進行長達24小時醃製，使藥膳香氣充分滲入肉質，再經高溫油炸鎖住肉汁，最後與糯米共同蒸炊。

糯米選用吸附力佳的池上圓糯米，蒸製後仍保有黏潤口感，入口同時呈現鴨皮油脂香氣、日本干貝海味與米香層次。相較一般肉塊入粽，整隻帶骨鴨腿需更長時間前置處理，也讓粽子份量與定位更接近宴席主菜。

同步推出的「老爺珍選霸王鴨腿禮盒」，集結霸王鴨腿大和干貝粽、櫻桃鴨鹹蛋黃干貝粽與薑母鴨花膠干貝鮮粽，並搭配主廚特製三星蔥松子鴨油拌醬，提升整體風味層次。

除了鴨腿系列，今年亦推出多款端午粽與送禮組合，包括「彰化控肉鮑魚海鮮粽」、「南澳段木菇黃金草粽」等，也有集結控肉鮑魚海鮮粽、參雞干貝猴菇養生粽與紫米金薯芋香八寶粽的「綜合送禮組」，以及鎖定養生與蔬食族群的「素粽送禮組」。

礁溪老爺首推「霸王鴨腿大和干貝粽」，選用整隻帶骨霸王鴨腿，搭配日本干貝與松子，呈現豐富 海陸風味，早鳥優惠價399元。圖/礁溪老爺提供
礁溪老爺首推「霸王鴨腿大和干貝粽」，選用整隻帶骨霸王鴨腿，搭配日本干貝與松子，呈現豐富 海陸風味，早鳥優惠價399元。圖/礁溪老爺提供

礁溪老爺端午粽「彰化控肉鮑魚海鮮粽」，結合彰化控肉、鮑魚與海鮮食材，呈現鹹香濃郁的經典 風味，早鳥優惠價380元。圖/礁溪老爺提供
礁溪老爺端午粽「彰化控肉鮑魚海鮮粽」，結合彰化控肉、鮑魚與海鮮食材，呈現鹹香濃郁的經典 風味，早鳥優惠價380元。圖/礁溪老爺提供

粽子 端午節

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