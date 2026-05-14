搶攻暑假旅遊商機 雙樂園聯手推買1送1

著眼於國旅暑假旺季市場，台灣2大遊樂園六福村與麗寶樂園今天宣布攜手推出買1送1聯合套票，售價新台幣999元，盼帶動入園人次成長。

根據交通部觀光署統計，民國114年觀光遊樂業的整體遊客1796萬人次（含樂園及周邊旅館、商場等）。

為了搶攻接下來的暑假商機，六福村主題遊樂園與麗寶樂園渡假區今天舉辦記者會宣布展開策略合作，在5月15日至31日推出雙樂園聯票，盼帶動今年暑假樂園旅客人次成長。

六福旅遊集團總裁賴振融指出，受到國旅趨勢影響，從去年起國旅市場跌幅約1到2成，因此今年選擇與麗寶樂園合作，希望將競爭關係變成合作關係，擴大觀光旅遊市場。

賴振融表示，目標希望水樂園可以從去年的9萬人次成長至18萬人次左右，整個暑假期間則希望遊客數可達到46萬人次，未來更希望可以打造平台，跟同業、異業合作擴大台灣旅遊市場。

麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻表示，雙方遊樂園擁有不同資源，希望未來可以有更多層面合作，讓旅客1次消費就有2次的遊樂體驗，擁有更多選擇。

這次業者推出的雙樂園聯票，使用期限至9月底，旅客只要購買其中1家樂園門票，就可獲得另1家樂園門票。