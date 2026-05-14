王品上架Uber Eats了！18個品牌連2周享「買1送1」最高現省418元

Uber Eats也吃得到王品了！王品集團的餐廳外送服務，自即日起於Uber Eats展開獨家合作，共計有18個品牌、307間門市。為慶祝服務上線，5月20日至6月2日期間，將推出一系列「買1送1」大禮包，包括莆田、12mini、王品牛排等品牌，均享專屬優惠，最高現省418元。

活動期間，王品旗下各品牌推出不同產品買1送1優惠。其中王品牛排推出「比利時巧克力莓果蛋糕」，西堤牛排推出「酥炸魚柳」，其他還包括藝奇「酥炸唐揚雞」、夏慕尼「燻鮭魚蘿美沙拉&飲品」、就饗「蒜香鮮蝦&玉米濃湯」、品田牧場「大阪燒豚丸拚唐揚雞」、聚日式鍋物「日式蕨餅大盛（28片）」、青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」、和牛涮「和牛黑咖哩丼飯」、尬鍋「銷魂雞肉飯餐盒」、享鴨「冰糖醬滷鴨翅（4支）」、莆田「海南雞獨饗餐」和「荔枝肉獨饗餐」、丰禾「黑麻油燒蛋蛋（小份）」、原燒「日式和牛咖哩丼」、肉次方「日式洋蔥牛丼」、金咕「辣炒咚咚年糕」、石二鍋「香辣滷味招牌組合（附檸檬冬瓜冰沙）」、12mini 快煮小火鍋「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐（附隨機飲品）」，原價120～418元，均享買1送1。

王品指出，Uber Eats於2025年較2024年同期，非六都商家數成長19%、消費者活躍用戶數成長14%、外送合作夥伴的數量也提升20%；Uber One會員，亦於2025年成長逾25%。本次與Uber Eats成為策略夥伴，將「一起好好吃」的品牌精神延伸到消費者各種用餐場域。Uber One會員在5月20日至6月2日輸入優惠碼「會員愛王品」，外送消費滿499就折100元，限量10萬組。