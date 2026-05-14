Uber Eats 攜手在地餐飲龍頭王品集團 18大品牌307間門市全面上線

迎接連假和夏季外送旺季，Uber Eats 14日宣布與台灣餐飲龍頭王品集團攜手合作，即日起王品集團旗下18個知名品牌、共307間門市正式上線Uber Eats App。消費者可透過 Uber Eats App 點購王品集團多元品牌餐點，將人氣餐廳美食直送到家，無論日常用餐或節慶聚餐，皆享有更便利、彈性的選擇。

Uber Eats 代理總經理郭獻文表示，王品集團是台灣餐飲產業的標竿品牌，此次攜手將進一步豐富Uber Eats上的餐飲選擇，消費者能更便利地在家輕鬆享用旗下多元品牌餐點。期待未來持續深化合作，為用戶帶來更多元的餐飲選擇。 透過本次合作，王品集團旗下涵蓋火鍋、燒肉、西餐等品牌即日起進駐 Uber Eats App，滿足從個人獨享、情侶約會到家庭聚餐的各種飲食場景。