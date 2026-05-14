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《我獨自升級》成振宇和闇影軍團攻進台中新光三越

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
《我獨自升級》快閃店把傳送門通往的世界搬進台中。記者宋健生/攝影
《我獨自升級》快閃店把傳送門通往的世界搬進台中。記者宋健生/攝影

全球人氣爆棚的熱血動畫《我獨自升級(SOLO LEVELING) 》即日起至6月10日在台中新光三越10樓天空劇場盛大登場，帶來沉浸式「升級戰鬥」快閃體驗，粉絲可近距離與成振宇及闇影軍團同框拍照，並搶購限定周邊。

10樓天空劇場同時還有其他快閃店同步舉行，包括《逆愛》台中快閃店5月14日至6月10日，

《我適文創~嚕嚕咪夏日派對》即日起至6月10日，《k-fever 》即日起同步登場。

本次的《我獨自升級》快閃店，不但把傳送門通往的世界搬進台中，粉絲從踏進店門那一刻就會被滿滿的闇影軍團氣場包圍，現場更準備了多種限定互動，等著大家一起來解鎖。

首先必玩的「獵人等級鑑定．抽抽樂活動」，不只可以測試獵人天賦等級，限定人氣周邊更讓人抽到停不下來。幸運的粉絲甚至可以和成振宇一樣「二次覺醒」，升級成下一個Ｓ級獵人把高級獎品一次帶回家。

接著是超受歡迎的限定拍貼機，粉絲們可以直接和成振宇、伊格利特等人氣角色同框，無論是帥氣、可愛還是氣勢滿滿的版本通通有。

​想打卡的也別錯過，現場特別設置「拍照打卡任務」，熱血戰鬥、闇影軍團全軍集合場景，瞬間讓粉絲化身暗影君主，帥氣度爆棚。只要揪好友一起完成打卡任務，還能抽獎獲得超值限定商品。

還有，快閃店最不能錯過的，就是限定販售的周邊，實用又帥氣的3C配件、精緻角色立牌、質感收藏小物全部一次上架，都準備好讓人在新的一年周邊收藏大升級。

​活動期間更推出「消費滿1,000元即贈限定購物袋」滿額活動(數量有限、送完為止)。粉絲最期待的《我獨自升級》全新商品同步亮相。

主辦單位樂曜日公司表示，《我獨自升級》在全球擁有廣大粉絲，希望透過快閃店讓大家能和成振宇一同化身獵人，沉浸式體驗升級戰鬥，無論是拍照、選購周邊或參加互動活動，都能享受滿滿的熱血感。

全球人氣爆棚的熱血動畫《我獨自升級》即日起在台中新光三越1盛大登場。記者宋健生/攝影
全球人氣爆棚的熱血動畫《我獨自升級》即日起在台中新光三越1盛大登場。記者宋健生/攝影

《我適文創~嚕嚕咪夏日派對》即日起至6月10日在台中新光三越同步登場。記者宋健生/攝影
《我適文創~嚕嚕咪夏日派對》即日起至6月10日在台中新光三越同步登場。記者宋健生/攝影

《逆愛》台中快閃店5月14日至6月10日在台中新光三越同步登場。記者宋健生/攝影
《逆愛》台中快閃店5月14日至6月10日在台中新光三越同步登場。記者宋健生/攝影

粉絲可近距離與成振宇及闇影軍團同框拍照，並搶購限定周邊。記者宋健生/攝影
粉絲可近距離與成振宇及闇影軍團同框拍照，並搶購限定周邊。記者宋健生/攝影

動畫 新光三越 台中

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