想吃鼎泰豐卻撲空！全台停業原因曝光 網一面倒狂讚：太猛了

不少台灣人喜愛的餐廳鼎泰豐，13日全台門市同步公休，讓不少原本打算前往用餐的民眾意外撲空。有網友隨後在社群平台Threads發文提醒，「望周知，13日全台鼎泰豐公休」。根據店內公告，此次休業原因為舉辦年度感恩餐會，因此全台門市暫停營業一天。不過此舉也引發大批網友稱讚，直呼「很猛耶，鼎泰豐不少百貨店敢直接說休就休，看來連百貨也要讓鼎泰豐？」

有網友表示，原本計畫前往鼎泰豐用餐，沒想到抵達後才發現公休，現場公告寫著「因年度感恩餐會，5月13日（三）全台門市公休，敬請見諒」。

文章曝光後，不少網友紛紛留言表示，「真的良心企業，讚爆了」、「鼎泰豐真不愧是良心企業」、「今天撲空+1」、「板橋大遠百B1今天明顯變很冷清」。也有人提到，在南港地區看見多輛印有鼎泰豐字樣的遊覽車，南港展覽館周邊也插滿品牌旗幟，現場還有不少員工穿著正式服裝，推測應是前往參與感恩餐會。

事實上，根據鼎泰豐官網資訊，品牌每年固定有三天公休日，包括農曆除夕、大年初一，以及年度感恩餐會。鼎泰豐過去曾表示，春節期間選擇暫停營業，除了進行設備維護外，也希望讓員工能與家人團聚。即使在節慶旺季面臨龐大商機，仍持續維持公休制度，也讓其企業文化與員工照顧理念受到外界關注。

另外，也有員工在Threads發文分享，鼎泰豐今年5月再度調薪，已是連續第六年調薪。消息曝光後，網友也紛紛留言表示，「把獲利分給員工很棒，薪資真的是餐飲業最好的，消費者願意支持」、「感謝他還願意用高薪留住辛苦的員工」、「真的是餐飲業的天花板」、「也是台灣之光」，大讚鼎泰豐是台灣餐飲業中的幸福企業。