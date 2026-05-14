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熊貓掰掰！王品重返Uber Eats 18品牌、307門市獨家上架

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團14日起改與Uber Eats攜手，旗下18個品牌、307家門市正式於Uber Eats獨家上架。王品/提供
王品集團14日起改與Uber Eats攜手，旗下18個品牌、307家門市正式於Uber Eats獨家上架。王品/提供

王品（2727）外送平台策略再度轉向。繼2024年10月與foodpanda展開獨家合作後，王品集團14日起改與Uber Eats攜手，旗下18個品牌、307家門市正式於Uber Eats獨家上架，並同步祭出連續兩周買一送一優惠，從「莆田」、「青花驕」、「和牛涮」到「12mini」等熱門品牌全面參戰，搶攻外送與小家庭聚餐商機。

王品表示，此次合作除擴大集團外送覆蓋率，也希望進一步串聯線上線下會員消費場景。自5月20日至6月2日，各品牌將輪番推出買一送一優惠組合，其中包括米其林星級中餐品牌「莆田」價值418元的海南雞獨饗餐，以及主打平價鍋物的「12mini快煮小火鍋」黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐（附隨機飲品）等。

此外，Uber Eats也同步加碼會員優惠。Uber One會員於活動期間輸入優惠碼「會員愛王品」，單筆外送消費滿499元即可折抵100元，限量10萬組，進一步刺激平台下單動能。

王品近年持續強化外送布局。早在2020年疫情期間，便曾攜手Uber Eats導入17個品牌外送服務，當時創下Uber Eats在台灣單一餐飲集團最多門市、最多菜色同步上架紀錄；2024年10月則轉向與foodpanda展開獨家合作，一口氣導入21個品牌，被視為大型連鎖餐飲集團深化平台合作的重要指標。

如今王品再度與Uber Eats展開獨家合作，也反映外送平台競爭白熱化，餐飲集團更重視會員經營、數位流量與平台導客效益。

王品指出，Uber Eats 近年積極優化用戶體驗和拓展六都以外的規模，如2025年相較於2024年同期，非六都商家數成長19%、消費者活躍用戶數成長14%、外送合作夥伴的數量也提升20%，皆呈現雙位數成長。而擁有外送和叫車雙優惠的 Uber One 會員，亦於2025年成長逾25%。Uber Eats 整體營運方向與王品集團持續展店、深化市場佈局、積極打通線上線下會員消費鏈的理念契合，因此與 Uber Eats 成為策略夥伴，將「一起好好吃」的品牌精神延伸到消費者各種用餐場域。

王品集團 王品 外送

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