台灣虎航線上旅展明天登場 台南高雄出發全航線1299元起

高雄旅行公會國際旅展明天至18日在高雄展覽館登場，台灣虎航同步舉辦線上旅展，台南、高雄出發的日韓、東南亞全航線，單程未稅價1299元起，明天上午10時開賣。

台灣虎航線上旅展明天開跑，台南、高雄出發航線1299元起，銷售期間自明天上午10時至18日晚上11時59分，旅遊期間自明天至2027年3月27日，部分期間為明天至今年10月24日。此優惠價格為單程未稅。優惠價機位開放銷售日期及機位數有限，售完為止。

而在高雄旅行公會國際旅展，台灣虎航為A27攤位，台灣虎航表示，線上買機票，現場領成交禮；玩遊戲抽回饋金，人人有獎，超過4000份獎項，還有安排虎將見面會。

台灣虎航線上旅展，台南、高雄出發的日韓、東南亞全航線，單程未稅價1299元起，明天上午10時開賣。圖／取自台灣虎航官網