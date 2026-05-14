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西班牙海鮮飯、慢燉牛尾上桌！饗饗×JARANNA 5款「西班牙料理」登場
人氣Buffet「INPARADISE饗饗」延續「一餐區、一名店」的概念，推出《世界的饗饗》計畫第二章，攜手入選米其林指南的台北西班牙餐廳JARANA創辦人Daniel Sanz Martin主廚，以「味旅．西班牙」為主題，推出黑魚子襯半熟蛋黃、加利西亞章魚、西班牙海鮮飯等5款限定料理，為民眾帶來一場西班牙味覺之旅。
由Daniel Sanz Martin創立的JARANNA，連續多年入選台北米其林指南，並獲得西班牙官方「Restaurants from Spain」認證，代表其料理手法、食材來源與餐飲體驗均符合高品質的保證，亦曾入選《500盤》與《500甜》評選。
本次主廚以西班牙經典料理出發，並透過結構與呈現方式的轉化，推出5款限定料理。其中「黑魚子襯半熟蛋黃」靈感源自西班牙烘蛋，透過分子料理手法進行解構重組。將蛋黃以低溫烹調手法處理，搭配炒至金黃焦化的洋蔥，以及綿密的洋芋慕斯，轉化出輕盈細緻的全新口感；最後以黑魚子提點鹹鮮。
另道「加利西亞章魚」延伸自西班牙北部經典下酒料理，將章魚搭配西班牙辣椒乳化醬，透過酸度與微辣的平衡，勾勒出風味輪廓。經典的「西班牙海鮮飯」藉由藉由火候掌握展現米粒口感，並以番紅花賦予香氣與色澤，搭配中卷、淡菜、白蝦等海鮮，堆疊出飽滿的海洋風情。
除此之外，料理還包括晚間限定的「慢燉牛尾佐紅酒泡沫」，展現當代與傳統料理交織的滋味；「聖地牙哥杏仁蛋糕」則是將朝聖之路的經典甜點作為發想，透過杏仁蛋糕與特製辣太妃醬、香堤奶油、糖漬檸檬等組合，展現細緻甜香。本次餐點自即日起供應至7月31日。
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