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有行旅／情迷摩洛哥 奢華食宿遊

聯合報／ 本報訊

摩洛哥是許多人的夢幻旅遊地，選對旅行社才能真正玩到精髓。有行旅與摩洛哥魔幻達人唐宏安聯手，全程深度導覽，安排專業攝影師全程旅拍，打造高奢、滿意度爆表的行程。十三晚米其林星鑰與五星級飯店、百年飯店拉⾺穆尼亞連泊三晚、夿萐咖啡Bacha Coffee包場早茶。騎駱駝體驗撒哈拉沙漠奢華之帳，也帶旅人走進白色卡薩布蘭卡、紅色馬拉喀什、藍色舍夫沙萬、彩色菲斯，體驗摩洛哥的極致美學。

有行旅「魔幻摩洛哥 情迷北非深度十六日遊」十六天十三夜，九月十六日至十月一日。報名：02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

摩洛哥 達人 咖啡

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