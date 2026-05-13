搶當皇家橡樹首購族！圓夢大師SWATCH攜手AP打造聯名懷表 本周六開賣

以親民平價、年輕活潑設計聞名的Swatch腕表，繼與歐米茄（OMEGA）、寶珀（Blancpain）成功聯名後，今（13）日正式發表與瑞士頂級製表品牌愛彼（Audemars Piguet，簡稱AP）合作的「Royal Pop」聯名系列。自上週Swatch透過官網在無預警的狀況下宣布將與AP合作後，此聯名就備受全球藏家期待，這不僅是剛歡慶150週年的非集團獨立品牌AP首度與同業品牌聯名，也是Swatch首度攜手非同集團的高端品牌，意義別具。

●「Royal Pop」解密

「Royal Pop」系列8共款設計，定價為12,150元與13,000元（Savonnette風格、有小秒盤款），將於5月16日起在全球指定門市限量開賣，一如以往的聯名系列，每人每天於每間指定門市限購一只，預期再度引發全球搶購潮。特別的是，愛彼宣布將此次聯名的全數收益捐贈給製表工藝傳承與教育計畫，讓這場合作在玩翻創意之餘，更增添了一份傳承製表文化的社會意義。

巧妙顛覆大眾的配戴習慣，Royal Pop聯名系列8款配色時計均為懷表，命名融合愛彼經典Royal Oak皇家橡樹與普普藝術（Pop Art）精神，設計以1972年問世的傳奇皇家橡樹為藍本，結合1980年代象徵年輕活力的Swatch POP腕表設計。數字「8」正是向皇家橡樹八角表圈與8顆標誌性螺絲致敬，並採用兩種經典懷表結構：6款Lépine風格（表冠位於12點位置、兩針顯示）、2款Savonnette風格（表冠位於3點位置、6點設小秒盤），兼顧美學與辨識度。

聯名表款的表殼採用Swatch獨家Bioceramic生物陶瓷製作，由三分之二陶瓷粉末與三分之一蓖麻油萃取生物材質組成，兼具堅硬耐磨與親膚輕盈。系列腕表均由升級版SISTEM51手動上鏈機械機芯驅動，擁有15項專利、90小時超長動力儲存，搭載與愛彼共同研發的Nivachron™抗磁游絲，並以雷射精密校準。透明底蓋可直視機芯運作，獨特發條盒動力顯示更添趣味：灰色提示需上鏈、金色代表滿鍊。

懷表外觀細節全面承襲了皇家橡樹經典基因：表盤採用品牌標誌性Petite Tapisserie小型格紋，八角表圈經垂直緞面打磨，8顆生物陶瓷螺絲一體成型；正反雙面藍寶石水晶玻璃鏡面並覆防反光塗層；指針與時標塗A級Super‑LumiNova®夜光，確保夜間讀時依舊清楚。隨表均附撞色縫線小牛皮掛繩，可調三種長度變化頸掛、手繞、掛包包、放口袋，還能搭配可拆卸支架化身桌面時計，一表多用突破傳統框架，也讓一般人覺得很有距離的高級製表真正走進年輕生活場景。

8款配色繽紛大膽，分別為OTTO ROSSO粉紅、HUIT BLANC白、GREEN EIGHT綠、BLAUE ACHT檸檬綠、ORENJI HACHI海軍藍、LAN BA藍、OCHO NEGRO黑、以及OTG ROZ粉紅配藍綠盤；其中HUIT BLANC白色款的8個螺絲均採用不同顏色。

●從登月表到皇家橡樹 Swatch鐘表界的聯名（圓夢）大師

Swatch自2022年與Omega聯名開始，攜手不同價位代的高端腕表合作，不僅刷新了自身的業績紀錄、讓更多的年輕世代首度有機會「圓夢」向來感覺遙不可及的高端精品。聯名系列均採用專利的生物陶瓷材質製作，不僅輕盈、環保，更提供了豐富的配色可能，將原本嚴肅的專業表款轉化為具備蒐集價值的時尚配件，讓更這些經典的高級製表品牌更廣為年輕世代所認識，可以說是雙贏。

歷年來的聯名表款外觀上均以經典表款的外型為本，除了為「首購族」圓夢，像是Blancpain的聯名表款中，更有的重現了五十噚歷史上著名的無輻射與濕度計細節，也精準打中專業藏家的喜好，在骨董有限的狀況下，也將這批熱愛鐘表、財力有限的族群輕鬆圈粉。Swatch的這場聯名革命，在各方面來說，都可以說是叫好又叫座。

系列腕表表盤錶盤採用了Royal Oak經典的「Petite Tapisserie」小型格紋表盤。圖／SWATCH提供

系列腕表表盤錶盤採用了Royal Oak經典的「Petite Tapisserie」小型格紋表盤。圖／SWATCH提供

全系列懷表的錶藍寶石水晶玻璃鏡面底蓋以移印工藝印上Royal Pop標誌。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列LAN BA藍色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺藍色撞色縫線藍色小牛皮掛繩，13,000ㄒ

Bioceramic生物陶瓷材質表冠上飾有Audemars Piguet × Swatch聯名標誌。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列HUIT BLANC白色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配黃色撞色縫線白色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列OTG ROZ粉紅色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配黃色撞色縫線紅色小牛皮掛繩，13,000元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列OTTO ROSSO粉紅色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配櫻桃紅撞色縫線粉紅色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列BLAUE ACHT檸檬綠款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺藍色撞色縫線檸檬綠小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet與Swatch聯袂推出突破框架的懷表系列Royal Pop系列腕表共8款。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列HUIT BLANC白色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配黃色撞色縫線白色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列BLAUE ACHT檸檬綠款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺藍色撞色縫線檸檬綠小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

全系列懷表的錶藍寶石水晶玻璃鏡面底蓋以移印工藝印上Royal Pop標誌。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列OCHO NEGRO黑色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配白色撞色縫線黑色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

系列腕表表盤錶盤採用了Royal Oak經典的「Petite Tapisserie」小型格紋表盤。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列BLAUE ACHT檸檬綠款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺藍色撞色縫線檸檬綠小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch將於2026年5月16日起於指定Swatch門市限定發售，每人每天於每間指定門市限購一支懷表。圖／SWATCH提供

全系列皆擁有Royal Oak的經典特色：八角形表圈與上面的8顆六角螺絲。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列ORENJI HACHI海軍藍款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配橘色撞色縫線海軍藍小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列GREEN EIGHT綠色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺綠色撞色縫線綠色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列OTG ROZ粉紅色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配黃色撞色縫線紅色小牛皮掛繩，13,000元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列LAN BA藍色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺藍色撞色縫線藍色小牛皮掛繩，13,000元。圖／SWATCH提供

Bioceramic生物陶瓷材質表冠上飾有Audemars Piguet × Swatch聯名標誌。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列ORENJI HACHI海軍藍款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配橘色撞色縫線海軍藍小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

全系列均搭配飾有撞色縫線的小牛皮掛繩，提供三種長度的掛繩選擇。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列ORENJI HACHI海軍藍款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配橘色撞色縫線海軍藍小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet與Swatch聯袂推出突破框架的懷表系列Royal Pop。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列GREEN EIGHT綠色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺綠色撞色縫線綠色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Bioceramic生物陶瓷材質表冠上飾有Audemars Piguet × Swatch聯名標誌。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列HUIT BLANC白色款，大膽地運用了8種不同顏色的螺絲。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列LAN BA藍色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺藍色撞色縫線藍色小牛皮掛繩，13,000元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列OTG ROZ粉紅色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配黃色撞色縫線紅色小牛皮掛繩，13,000元。圖／SWATCH提供

Bioceramic生物陶瓷材質表冠上飾有Audemars Piguet × Swatch聯名標誌。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列GREEN EIGHT綠色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配淺綠色撞色縫線綠色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

全系列懷表的錶藍寶石水晶玻璃鏡面底蓋以移印工藝印上Royal Pop標誌。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列OTTO ROSSO粉紅色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配櫻桃紅撞色縫線粉紅色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

全系列皆擁有Royal Oak的經典特色：八角形表圈與上面的8顆六角螺絲。圖／SWATCH提供

Bioceramic生物陶瓷材質表冠上飾有Audemars Piguet × Swatch聯名標誌。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列OTTO ROSSO粉紅色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51 手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配櫻桃紅撞色縫線粉紅色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

Audemars Piguet × Swatch聯名系列OCHO NEGRO黑色款，40毫米Bioceramic生物陶瓷材質表殼、SISTEM51手動上鍊機械機芯、90小時動力儲存，配白色撞色縫線黑色小牛皮掛繩，12,150元。圖／SWATCH提供

全系列懷表的錶藍寶石水晶玻璃鏡面底蓋以移印工藝印上Royal Pop標誌。圖／SWATCH提供

全系列懷表的錶藍寶石水晶玻璃鏡面底蓋以移印工藝印上Royal Pop標誌。圖／SWATCH提供