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萊爾富「佛系店名」爆紅！觀音千手店、般若店全出現 網笑：根本遶境

聯合報／ 記者黃筱晴/台北即時報導
萊爾富超商在桃園觀音區有一系列「佛系店名」。圖/翻攝自Google Maps
萊爾富超商在桃園觀音區有一系列「佛系店名」。圖/翻攝自Google Maps

近年來，有許多連鎖超商門市取有趣店名，不僅讓人印象深刻，更是時常創造社群流量，進而成為打卡爆紅景點。日前就有網友在社群平台分享萊爾富在桃園觀音區的一系列「佛系店名」，滿滿諧音哏讓眾人噴笑，留言直呼「走進這區都法喜充滿了！」、「我需要排一天假去淨化」、「如果去走一圈，可以算是一種遶境嗎？」。

台灣超商密度高，是許多人日常生活的一部分，彼此競爭也相當激烈，有些加盟主會運用有趣店名，增加門市記憶點，甚至結合當地特色或地方感，帶動人潮。而這兩年，萊爾富在新團隊入主經營後，經營模式逐步出現調整，除引進話題商品以外，門市招牌換色、空間升級也讓網友相當有感。

這次網友分享的桃園觀音區店名，包含「觀音大士店」、「觀音有保佑店」、「觀音千手店」、「觀音般若店」、「觀音菩薩店」以及「觀音自在店」等，且各店相隔不遠，走路都在一公里內，讓網友不禁讚嘆「沒說還不知道原來這裡萊爾富那麼密集！」、「這是真的嗎？加盟主也太可愛！」。

萊爾富超商在桃園觀音區有一系列「佛系店名」。圖/翻攝自Google Maps
萊爾富超商在桃園觀音區有一系列「佛系店名」。圖/翻攝自Google Maps

超商 遶境 萊爾富

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