台中漢神洲際開幕滿月成績單 首月吸135萬人次、業績突破10億

台中漢神洲際購物廣場自4月10日開幕至今滿一個月，今公布開幕首月成績單，漢神洲際指出，首月吸客量突破135萬人次、業績突破10億元，展現台中強勁消費力。

漢神洲際指出，精品美妝旗艦店陣容持續擴大，繼頂級精品美妝品牌CHANEL開幕後，DIOR也將於5月15日正式登場，整合頂級保養、彩妝與香氛，打造精品美妝旗艦店型，除引進頂級香水香氛世家系列商品外，亦提供台中獨家精選商品刻印服務及VIP專屬Lounge服務空間，打造中部高端美妝香氛新據點。

此外，「台中獨家」國際精品也將陸續登場，包括義大利精品GIORGIO ARMANI、以經典紅底鞋聞名的法國精品鞋履品牌Christian Louboutin、法國精品時裝BALMAIN、預計於6月中旬登場的潮流眼鏡品牌GENTLE MONSTER，以及5月16日正式開幕的法國簡約時尚品牌A.P.C.，還有預計於第四季進駐的瑞典極簡時尚品牌 COS。

有全台最難訂位的自助餐廳稱號的「島語」，預計將於7月中旬台中獨家登場，預計掀起中台灣訂位熱潮；而法國頂級馬卡龍品牌Ladurée高級下午茶餐廳也將同步進駐，帶動漢神洲際高端餐飲話題。另外，北台中首座大型電影院「美麗新影城」預計於第四季正式登場。

漢神洲際購物廣場也同步推出「滿月慶會員感謝祭」，5月21日起推出第一波會員回饋活動，活動期間於

指定專櫃單筆消費滿千元，加贈30點漢神點數；第二波活動將於6月4日至6月10日登場，會員可扣30點現折100元。

此外，6月11日至6月14日推出初夏滿千送百優惠，包括全館指定專櫃累積滿5,000元送500元、精品單筆滿萬送500元、名品珠寶累積滿萬送1,000元，以及夏季熱銷大家電滿萬送1,000元等優惠方案，搭配漢神洲際聯名卡最高可享13%回饋。同時，開幕首年平日不限金額發票即可免費停車6小時，讓消費者迎接盛夏購物季。