LOPIA攻進百貨超市鐵板區 7月前進新光三越台南新天地

日系超市LOPIA以品牌主打的「精肉」、「多樣熟食」，切入台灣超市品牌的空白帶與缺口，帶動近年在台灣零售市場討論聲量崛起與快速展店，甚至插旗原先已有自有品牌超市的百貨據點，LOPIA繼去年進駐新光三越台南小北門店後，今年7月中再接力進駐新光三越台南新天地（西門店B2）。上半年將開幕、位於台北大巨蛋的遠東Garden City主體商場，超市也選擇LOPIA進駐。

過去，百貨自營品牌超市或自家集團關係企業超市，一直是百貨商場超市品牌的標配，過去長期算是鐵板一塊，難以撼動。但隨著百貨快速展店，台灣百貨高度密集現象，百貨商場型態是否具備多樣性，已是必須思考要點。在LOPIA取得消費市場關注與實質業績後，消費者想要的與為商場帶來的業績含金量，就是現實面需要考量的。

新光三越自營超市「美麗市場」去年引進LOPIA進駐台南小北門店，開幕後業績表現亮眼，全年營收上看3億元，也是目前LOPIA坪效最好的據點。這次嘗試，也成為新光三越台南新天地改裝決定撤出自營超市、改由LOPIA進駐的原因，新光三越「美麗市場」據點數也由原本13家減為12家。

新光三越表示，LOPIA在台展店，確實有為台灣超市帶進新客群，但各家百貨自營超市各有強項，以新光三越來說會以商品強項做出區隔去切入市場。