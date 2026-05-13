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開幕一個月業績突破10億 台中漢神洲際購物廣場21日起推會員回饋

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市「漢神洲際購物廣場」開幕一個月，漢神百貨說首月吸客量突破135萬人次、業績突破10億元。記者黃寅／攝影
台中市「漢神洲際購物廣場」開幕一個月，漢神百貨說首月吸客量突破135萬人次、業績突破10億元。記者黃寅／攝影

台中市「漢神洲際購物廣場」開幕一個月，漢神百貨說首月吸客量突破135萬人次、業績突破10億元，不僅展現台中強勁消費實力，更表示已成功地以「融合百貨與Mall體驗的新型態商場」成為全新消費地標。

漢神百貨說，精品美妝旗艦店陣容持續擴大，繼頂級精品美妝品牌 CHANEL 開幕後，DIOR 也將於15日登場，整合頂級保養、彩妝與香氛，打造精品級美妝旗艦店型。除了引進頂級香水香氛世家系列商品，亦提供台中獨家精選商品刻印服務及VIP專屬 Lounge 服務空間，建立中部最具指標性的高端美妝香氛新據點。

此外，還有其他國際精品也將陸續登場，包括義大利精品品牌 GIORGIO ARMANI、以經典紅底鞋聞名的法國精品鞋履品牌 Christian Louboutin、法國精品時裝品牌 BALMAIN、超人氣潮流眼鏡品牌 GENTLE MONSTER，以及16日正式開幕的法國簡約時尚品牌 A.P.C.等，持續拓展漢神洲際國際精品與時尚版圖。

被譽為全台最難訂位的自助餐廳「島語」也將於7月中旬以台中獨家登場，而法國頂級馬卡龍品牌 Ladurée 高級下午茶餐廳也將同步進駐，進一步提升漢神洲際高端餐飲話題與市場聲量。另外，北台中首座大型電影院「美麗新影城」也預計於第四季正式登場，串聯購物、餐飲與娛樂體驗。

漢神洲際購物廣場也同步推出「滿月慶會員感謝祭」回饋消費者，5月21日起推出第一波會員回饋活動，活動期間在指定專櫃單筆消費滿千元，即可加贈30點漢神點數。第二波活動則將於6月4日至6月10日登場，會員可扣30點現折100元，讓消費回饋更加有感。6月11日14日將祭出初夏最強滿千送百優惠，包括全館指定專櫃累積滿5千元送5百元、精品單筆滿萬送5百元、名品珠寶累積滿萬送1千元，以及夏季熱銷大家電滿萬送1千元等優惠方案，搭配漢神洲際聯名卡最高可享13%回饋。

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