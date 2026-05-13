家樂福開賣《進擊的巨人》盲盒啤酒！ 9%機率抽隱藏版金罐

以親民平價、年輕活潑設計聞名的Swatch腕表，繼與歐米茄（OMEGA）、寶珀（Blancpain）成功聯名後，今（13）日正式發表與瑞士頂級製表品牌愛彼（Audemars Piguet，簡稱AP）合作的「Royal Pop」聯名系列。自上週Swatch透過官網在無預警的狀況下宣布將與AP合作後，此聯名就備受全球藏家期待，這不僅是剛歡慶150週年的非集團獨立品牌AP首度與同業品牌聯名，也是Swatch首度攜手非同集團的高端品牌，意義別具。

2026-05-13 20:16