新光三越獨家名粽年年搶手 黃仁勳愛店入列、名店粽免排隊一次網羅

迎接端午送禮季，新光三越今年集結超過160款禮品陣容，涵蓋5成獨家與4成初登場。針對不同送禮需求，今年端出每顆要價逾1,300元的寒舍集團限量名粽鎖定高端送禮，親民選擇也有每顆90元的地方名粽嘉義福源肉粽。「非粽禮盒」更是送禮新趨勢與銷售佔比大宗，新光三越網羅多款日韓人氣伴手禮，並引進5大日韓伴手禮品牌首度登台，滿足年輕族群送禮自用需求。

南北粽各有所愛，看準「一家人口味可能也不同」需求，新光三越打造全台獨家「名人推薦粽禮」，網羅AI 教父黃仁勳愛吃的「王記府城肉粽」、米其林星級主廚江振誠愛店「台南東成街無名肉粽」、飲食作家盧怡安私藏「南門立家蛋黃鮮肉粽」，以及飲食旅遊生活作家葉怡蘭推薦的「施正偉寧波粽子店」，集結5大老字號經典名粽，售價990元，全台限量1千組，除了滿足全家人不同口味的需求，也免去四處排隊採買的時間成本。新光三越指出，去年推出的獨家組合10天就完售。

針對氣派送禮，新光三越獨家推出台北喜來登兩大米其林餐廳辰園與請客樓聯手打造、單顆份量達一般三顆肉粽大小的「寒舍集團星級雙饗粽禮」，廣式裹蒸粽與米其林麻油海味粽的雙重組合，3入售價3,999元，限量100組。人氣地方名粽則有常駐熱銷榜楊哥楊嫂肉粽，每年可以賣出3千顆以上。新光三越指出，今年粽禮共集結29項，去年賣出8萬顆粽，今年上看10萬顆。

日韓伴手禮成為端午手冊佔比第一名，今年引進5大日韓人氣品牌首度登台：日本伊勢丹新宿店限定－以瑞典傳統點心Drömmar聞名的「Fika綜合餅乾禮盒」、來自東京的甘納豆專門店「銀座鈴屋銀座六花蜜漬豆禮盒」、日本女性票選最想收到的大人系口感伴手禮「THE SWEETS可可夾心餅乾禮盒」和與京都宇抹茶老舖聯名推出的「THE SWEETS北川半兵衛商店茶風味費南雪」、京都百年製菓老舖「藤兵衛庵抹茶奶油夾心煎餅禮盒」、韓國有機生活品牌ORGA以法國傳統點心Gaufrette打造的「ORGA三種口味夾心威化禮盒」。

另外，誠品線上「粽星雲集」精選眾多端午好味，有星級「晶華酒店」經典南北粽禮盒，一盒盡享南北風味；由五星名廚研發監製「星廚饌」南北粽禮盒，能同時享受北部珠貝粽的鮮美海味、南部肉粽的五花肉鹹香；主打南北部粽自由選擇的「呷七碗」，搭配年銷百萬顆的國宴等級干貝粽供選擇。消暑冰粽有台北老字號「紅豆食府」的甜心冰粽，「北斗麻糬」冰粽麻糬系列則以「水果之王」貓山王榴槤入餡。

新光三越獨家寒舍集團星級雙饗粽禮，3,999元。圖／新光三越提供

新光三越獨家&初登場，Fika綜合餅乾禮盒16入，售價850元。圖／新光三越提供

新光三越初登場，藤兵衛庵抹茶奶油夾心煎餅禮盒12入，售價560元。圖／新光三越提供

誠品線上粽星雲集，紅豆食府甜心冰粽（9入）優惠價495元。圖／誠品提供