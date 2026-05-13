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搶攻端午暑期商機！台南和逸推卡通主題餐、老爺行旅打造藝文饗宴

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南老爺行旅特展「意料之外神展開」即日起在館內8、9樓展出，梳理台灣文學自日治時期至當代改編影視的發展脈絡。圖／台南老爺行旅提供
台南老爺行旅特展「意料之外神展開」即日起在館內8、9樓展出，梳理台灣文學自日治時期至當代改編影視的發展脈絡。圖／台南老爺行旅提供

端午連假將至，台南親子旅遊市場升溫，和逸飯店・台南西門館推出餐飲、體驗與住房整合專案搶攻訂房商機，從線上旅展優惠到節慶活動與連住方案，鎖定親子客群，且配合端午節，6月13日、14日推出「端午包粽趣」活動，帶動連假訂房動能。

業者表示，即日起至6月1日推出夏季線上旅展，由館內餐廳主打2款餐券，其中「親子暢遊套餐券」結合餐點與戶外遊樂設施，吸引家庭客提早規劃暑假與連假行程；另推出「飛天小女警主題套餐」，以在地食材入菜並融入卡通元素，提升用餐體驗與話題性。

在住房布局上，業者同步推出「來去台南住2晚」專案，平日連住2晚主打優惠價格，並搭配地方限定贈品，吸引旅客延長停留時間；另有結合卡通主題餐飲的一泊二食方案，串聯住宿與活動體驗。業者看好端午連假與暑假訂房需求，透過多元產品組合提升訂房率與家庭客回流。

另外，台南老爺行旅推出跨界展演與餐飲企劃，全新特展「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅」即日起在館內8、9樓展出，梳理台灣文學自日治時期至當代改編影視的發展脈絡，涵蓋台語電影、瓊瑤愛情片、武俠熱潮至新電影時期，透過影像與文獻呈現文化轉譯歷程，展期至明年4月30日。

業者提到，此次除攜手劇團推出互動導覽「開機Rolling！文學上映」，暑假共4場活動，讓觀眾走入戲劇場景體驗文學影像交會外，餐飲部分更融合台、日、西式風味推出全新料理，期望透過展覽與餐桌整合，打造文化與美食的一站式體驗。

台南老爺行旅特展「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅」今正式開展，同時業者也發表全新旬味料理，從展覽到餐桌，讓消費者一次串聯雙重體驗。圖／台南老爺行旅提供
台南老爺行旅特展「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅」今正式開展，同時業者也發表全新旬味料理，從展覽到餐桌，讓消費者一次串聯雙重體驗。圖／台南老爺行旅提供

和逸飯店・台南西門館配合端午節，6月13日、14日推出「端午包粽趣」活動，盼帶動連假訂房動能。圖／和逸飯店・台南西門館提供
和逸飯店・台南西門館配合端午節，6月13日、14日推出「端午包粽趣」活動，盼帶動連假訂房動能。圖／和逸飯店・台南西門館提供

端午連假將至，台南親子旅遊市場升溫，和逸飯店・台南西門館推出餐飲、體驗與住房整合專案搶攻訂房商機。圖／和逸飯店・台南西門館提供
端午連假將至，台南親子旅遊市場升溫，和逸飯店・台南西門館推出餐飲、體驗與住房整合專案搶攻訂房商機。圖／和逸飯店・台南西門館提供

連假 台南 市場

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