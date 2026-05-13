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想吃要快！蛋黃酥名店「陳耀訓．麵包埠」5月24日起暫停營業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
世界麵包大賽冠軍陳耀訓。報系資料照，記者沈昱嘉／攝影
世界麵包大賽冠軍陳耀訓。報系資料照，記者沈昱嘉／攝影

粉絲們別跑錯！以「蛋黃酥」聞名全台的「陳耀訓．麵包埠」今日（5月13日）宣佈，因進行門市與除芳整修，將在5月24日起暫停營業，預計7月中重新恢復營業。

「陳耀訓・麵包埠」創辦人陳耀訓，過去曾於Mondial du Pain世界麵包大賽拿下冠軍，並於2019年開創「陳耀訓・麵包埠」。同年推出的紅土蛋黃酥，被網友譽為「蛋黃酥界的愛馬仕」，每逢佳節都會吸引大量粉絲購買，甚至採用演唱會購票系統販售，仍然一顆難求。

陳耀訓・麵包埠現址鄰近台北捷運山國中站，店內販售有多種品項的麵包與點心。但是業者今日發布公告，指出因進行門市與廚房整修，預計於5月24日起暫停營業，預計7月中旬重新恢復營業。對於近日想要購買麵包的粉絲們，恐怕得把握整修前的機會。

【陳耀訓·麵包埠公告全文】

《陳耀訓·麵包埠》

將於 5/24 起暫停營業

進行門市與廚房整修

預計於 7 月中旬重新恢復營業😃

開店至今 7 年

每天凌晨亮起的燈、烤箱前的熱氣、出爐時整間店的香氣，還有那些一路陪著我們排隊等待麵包的人，謝謝你們一直都在。

這 7 年

我們幾乎沒有真正停下來過

我們想把這段時間留給每一位夥伴好好休息

也包含阿耀師傅。

但你們也知道，師傅的腦袋大概比烤箱還熱🔥

即使休息

新的味道、新的想法、新的麵包

可能早就在某個深夜悄悄開始發酵。

與其說是「暫停營業」，比較像一次重新充電⚡️🧡

如果你最近剛好經過記得進來帶個麵包

因為接下來

你可能會有一陣子吃不到而有點想念。

期待更好的相見

很有可能回來的時候我們又變得更瘋一點😎!!

陳耀訓．麵包埠將於5月24日暫停營業。圖／擷取自陳耀訓．麵包埠粉絲頁
陳耀訓．麵包埠將於5月24日暫停營業。圖／擷取自陳耀訓．麵包埠粉絲頁

蛋黃酥 陳耀訓 愛馬仕

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