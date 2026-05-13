聽新聞
0:00 / 0:00
想吃要快！蛋黃酥名店「陳耀訓．麵包埠」5月24日起暫停營業
粉絲們別跑錯！以「蛋黃酥」聞名全台的「陳耀訓．麵包埠」今日（5月13日）宣佈，因進行門市與除芳整修，將在5月24日起暫停營業，預計7月中重新恢復營業。
「陳耀訓・麵包埠」創辦人陳耀訓，過去曾於Mondial du Pain世界麵包大賽拿下冠軍，並於2019年開創「陳耀訓・麵包埠」。同年推出的紅土蛋黃酥，被網友譽為「蛋黃酥界的愛馬仕」，每逢佳節都會吸引大量粉絲購買，甚至採用演唱會購票系統販售，仍然一顆難求。
陳耀訓・麵包埠現址鄰近台北捷運山國中站，店內販售有多種品項的麵包與點心。但是業者今日發布公告，指出因進行門市與廚房整修，預計於5月24日起暫停營業，預計7月中旬重新恢復營業。對於近日想要購買麵包的粉絲們，恐怕得把握整修前的機會。
【陳耀訓·麵包埠公告全文】
《陳耀訓·麵包埠》
將於 5/24 起暫停營業
進行門市與廚房整修
預計於 7 月中旬重新恢復營業😃
開店至今 7 年
每天凌晨亮起的燈、烤箱前的熱氣、出爐時整間店的香氣，還有那些一路陪著我們排隊等待麵包的人，謝謝你們一直都在。
這 7 年
我們幾乎沒有真正停下來過
我們想把這段時間留給每一位夥伴好好休息
也包含阿耀師傅。
但你們也知道，師傅的腦袋大概比烤箱還熱🔥
即使休息
新的味道、新的想法、新的麵包
可能早就在某個深夜悄悄開始發酵。
與其說是「暫停營業」，比較像一次重新充電⚡️🧡
如果你最近剛好經過記得進來帶個麵包
因為接下來
你可能會有一陣子吃不到而有點想念。
期待更好的相見
很有可能回來的時候我們又變得更瘋一點😎!!
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。