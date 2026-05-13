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頂級訂製香水Henry Jacques 2025工坊三部曲珍稀五月玫瑰淬煉絕版香氛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
法國頂級訂製香水工坊Henry Jacques，正式發布2025年Collection de l’Atelier工坊香水系列三部曲。圖／Henry Jacques提供
法國頂級訂製香水工坊Henry Jacques，正式發布2025年Collection de l’Atelier工坊香水系列三部曲。圖／Henry Jacques提供

法國頂級訂製香水工坊Henry Jacques，以近半世紀的頂尖工藝與「生活藝術」哲學聞名，2025年正式發布Collection de l'Atelier工坊香水系列三部曲，以品牌自產法國五月玫瑰（HJ Rose de Mai）為主角，推出三款限量香精，全球僅500套、發行後絕不復刻，為頂級香氛藏家獻上可遇不可求的藝術臻品。

Henry Jacques堅持以自然之道孕育玫瑰，耗時五年，在法國南部打造專屬生態莊園，不使用農藥與機械，以挽馬犁地、瓢蟲護園，讓玫瑰在純淨水土中自然生長，手工採摘確保每一片花瓣的香氣完整飽滿。自2023年首次豐收以來，品牌持續探索玫瑰的本真精髓，將獨特香韻化為藝術創作，工坊系列由此誕生，致敬調香本源與匠心精神。

2025年三部曲為系列最具突破性的篇章。2025 Rose de Mai香水精華，圓潤綿柔的質感搭配栗蜜醇厚與肉桂、藏紅花暖辛，褪去前作的粉感，呈現深邃層次，彷彿落日暖光與東方韻味交織，開啟品牌全新創作視野。運用此精華創作出的三款香氛，各詮釋玫瑰的獨特風姿，以Les Essences香精形式呈現，單瓶30毫升，為系列最大容量規格。

Rose Azafira柔婉中帶個性，以Henry Jacques五月玫瑰融合藏紅花，搭配胡椒點綴的廣藿香與優雅鳶尾，後調檀香與琥珀絲滑綿長，名稱由「花朵」與「藏紅花」融合而來，是花香與辛香的完美邂逅。Rose Très Rose 2025禮讚玫瑰繁複之美，前調五月玫瑰、大馬士革玫瑰與茉莉共舞，紫羅蘭葉增添清新靈動，鳶尾、廣藿香與安息香賦予溫暖底蘊，栗子蜂蜜的細緻韻味搭配沉香，層次和諧深邃，重現玫瑰最經典的豐盈姿態。Rose Alambrah前調橙花醇與柑橘清新微澀、佛手柑與土耳其玫瑰綻放，中調岩薔薇、桂葉與香根草帶來辛香皮革感，後調檀香、香草與安息香溫柔包裹，暖意與深邃兼具，令人安心。

系列以玫瑰園色彩靈感的手工定製香匣裝盛，如編號版畫，每套含三款30毫升香精，建議售價港幣71,820元（約台幣29萬元），品牌另推出3套獨家禮盒，包含15毫升與30毫升Rose Très Rose 2025香精，供頂級藏家私藏。

Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Très Rose 2025香氛。圖／Henry Jacques提供
Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Très Rose 2025香氛。圖／Henry Jacques提供

Henry Jacques 2025年Collection de l’Atelier工坊香水系列三部曲包裝外觀。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques 2025年Collection de l’Atelier工坊香水系列三部曲包裝外觀。圖／Henry Jacques提供

Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Azafira香氛。圖／Henry Jacques提供
Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Azafira香氛。圖／Henry Jacques提供

Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Alambrah香氛。圖／Henry Jacques提供
Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Alambrah香氛。圖／Henry Jacques提供

2023年、2024年、與2025年版本的Rose Très Rose香氛。圖／Henry Jacques提供
2023年、2024年、與2025年版本的Rose Très Rose香氛。圖／Henry Jacques提供

法國 香水

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