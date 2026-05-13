頂級訂製香水Henry Jacques 2025工坊三部曲珍稀五月玫瑰淬煉絕版香氛

法國頂級訂製香水工坊Henry Jacques，以近半世紀的頂尖工藝與「生活藝術」哲學聞名，2025年正式發布Collection de l'Atelier工坊香水系列三部曲，以品牌自產法國五月玫瑰（HJ Rose de Mai）為主角，推出三款限量香精，全球僅500套、發行後絕不復刻，為頂級香氛藏家獻上可遇不可求的藝術臻品。

Henry Jacques堅持以自然之道孕育玫瑰，耗時五年，在法國南部打造專屬生態莊園，不使用農藥與機械，以挽馬犁地、瓢蟲護園，讓玫瑰在純淨水土中自然生長，手工採摘確保每一片花瓣的香氣完整飽滿。自2023年首次豐收以來，品牌持續探索玫瑰的本真精髓，將獨特香韻化為藝術創作，工坊系列由此誕生，致敬調香本源與匠心精神。

2025年三部曲為系列最具突破性的篇章。2025 Rose de Mai香水精華，圓潤綿柔的質感搭配栗蜜醇厚與肉桂、藏紅花暖辛，褪去前作的粉感，呈現深邃層次，彷彿落日暖光與東方韻味交織，開啟品牌全新創作視野。運用此精華創作出的三款香氛，各詮釋玫瑰的獨特風姿，以Les Essences香精形式呈現，單瓶30毫升，為系列最大容量規格。

Rose Azafira柔婉中帶個性，以Henry Jacques五月玫瑰融合藏紅花，搭配胡椒點綴的廣藿香與優雅鳶尾，後調檀香與琥珀絲滑綿長，名稱由「花朵」與「藏紅花」融合而來，是花香與辛香的完美邂逅。Rose Très Rose 2025禮讚玫瑰繁複之美，前調五月玫瑰、大馬士革玫瑰與茉莉共舞，紫羅蘭葉增添清新靈動，鳶尾、廣藿香與安息香賦予溫暖底蘊，栗子蜂蜜的細緻韻味搭配沉香，層次和諧深邃，重現玫瑰最經典的豐盈姿態。Rose Alambrah前調橙花醇與柑橘清新微澀、佛手柑與土耳其玫瑰綻放，中調岩薔薇、桂葉與香根草帶來辛香皮革感，後調檀香、香草與安息香溫柔包裹，暖意與深邃兼具，令人安心。

系列以玫瑰園色彩靈感的手工定製香匣裝盛，如編號版畫，每套含三款30毫升香精，建議售價港幣71,820元（約台幣29萬元），品牌另推出3套獨家禮盒，包含15毫升與30毫升Rose Très Rose 2025香精，供頂級藏家私藏。

Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Très Rose 2025香氛。圖／Henry Jacques提供

Henry Jacques 2025年Collection de l’Atelier工坊香水系列三部曲包裝外觀。圖／Henry Jacques提供

Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Azafira香氛。圖／Henry Jacques提供

Collection de l’Atelier工坊香水系列Rose Alambrah香氛。圖／Henry Jacques提供