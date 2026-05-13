子瑜、藝聲都來了！7-ELEVEN高雄啤酒音樂節超過20組台韓歌手輪番上陣

每年夏天引頸期待的年度音樂節盛事「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將在7月3日至7月5日熱鬧登場，作為指標性的夏日音樂盛事，邁入第18年的活動，早已是年輕世代每年初夏的必訪行程，去年活動累積近6萬人次參與，今年預計集結超過20組台、韓人氣歌手輪番上陣，結合售票、食飲、會員活動，持續擴大7-ELEVEN品牌影響力。同時7-ELEVEN今年夏天也在限定門市設置全新「調酒專區」提供多款個人化飲品搭配組合。

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」今年卡司陣容火力全開，包含6組韓國人氣團體以及多組華語重量級藝人，橫跨流行、嘻哈、樂團等多元曲風，由7-ELEVEN品牌大使周子瑜TZUYU領銜，共邀集包含亞洲韓流天王RAIN，出道以來首次在台參加大型音樂節演出，消息一曝光立刻引爆全網暴動；以及被譽為KPOP界「藝術家聲帶」的SUPER JUNIOR主唱藝聲YESUNG，將首度以個人SOLO形式登上高雄啤酒音樂節舞台，指標性演出備受矚目；而以唱功聞名的BTOB與新生代人氣男團RIIZE，則將帶來截然不同的舞台魅力。此外，由崔立于與姜玗進組成的跨國組合FLARE U，也將展現新世代音樂能量，韓流卡司全面升級。

華語歌手則齊聚實力與風格兼具的音樂人，包含嘻哈天團玖壹壹、舞台魅力十足的安心亞、金曲歌手洪佩瑜、音樂頑童馬念先，以及新生代人氣歌手梁舒涵、人氣冠軍男團U:NUS、瑋瑋黃挺瑋、Ariel蔡佩軒、Sabrina胡恂舞等人，打造橫跨世代與曲風的完整音樂版圖。

本次活動現場同樣設置超商館引進7-ELEVEN人氣商品，包含來自世界各地的特色酒種，還有大人風味思樂冰、雪淋霜霜淇淋、現烤哈燒專櫃等食飲。

7-ELEVEN高雄啤酒音樂節門票於5月13日正式開賣。票價分為多區：一般區預售票999元（原價1,499元）；搖滾漫遊區站席預售票1,499元（原價1,999元）；搖滾C、D區座位預售票1,999元（原價2,499元）；搖滾A、B區座位預售票2,999元（原價3,499元）；超級搖滾區座位預售票3,999元（原價4,499元）。5月13日至5月19日更推出中信卡友限定優惠，中國信託卡友購買搖滾座位區與搖滾漫遊區享95折、一般區享92折；uniopen聯名卡友購買搖滾座位區、搖滾漫遊區與一般區皆享92折優惠。

此外，7-ELEVEN自今年5月起於台北欣漢華與博源門市推出專屬「調酒專區」，以嶄新貨架搭配冷凍冰櫃，結合逾10種話題調酒組合與超商冰塊杯、冰沙杯等，並有熱門調酒推薦的組合喝法，自5月13日至5月26日推出「調酒生活節」優惠活動，指定飲料、水果酒、調酒、烈酒任選滿200元立折20元，還有多種調酒組合優惠。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN自今年5月起於台北欣漢華與博源門市推出專屬「調酒專區」，以嶄新啤酒貨架搭配冷凍冰櫃。圖／7-ELEVEN提供