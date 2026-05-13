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7-ELEVEN「ㄅ級分」美食再+1！首賣鴨肉捲餅 24小時開吃五星粵菜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN與「潮粵坊」餐廳跨界聯名，由行政主廚──王志孚師傅將粵菜料理講究「滷、燒、炒」的功夫菜開發成方便品嚐、年輕世代也能免湊桌、低門檻體驗的超商道地粵菜美食。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN與「潮粵坊」餐廳跨界聯名，由行政主廚──王志孚師傅將粵菜料理講究「滷、燒、炒」的功夫菜開發成方便品嚐、年輕世代也能免湊桌、低門檻體驗的超商道地粵菜美食。7-ELEVEN/提供

7-ELEVEN持續擴大「星級饗宴」版圖，繼去年攜手台北美福大飯店「米香MIPON」後，再與館內粵菜餐廳「潮粵坊」跨界合作，推出7款超商限定港式與粵式餐點，包含超商首見「鴨肉捲餅」、京醬鴨絲飯糰、叉燒油雞雙寶飯等，最低35元起，讓消費者不用揪人湊桌、24小時都能在超商吃到五星粵菜。　　

7-ELEVEN「星級饗宴」讓高檔餐廳料理藉由鮮食製程成為消費者日常三餐的便利選擇，系列聯名商品迄今已累計上億人次體驗，已有超過10款商品突破億元級銷售額，賣好又叫座，若用現今社群流行注音評分梗，堪稱超商美食「ㄅ級分」系列。

去年與台北美福大飯店旗下台菜餐廳「米香MIPON」合作，將記憶中的家常菜餚變身超商隨手可得的便利餐點，帶動相關類別雙位數成長。13日起雙方更進一步深度合作，與以道地廣東菜搭配港式飲茶著名的「潮粵坊」餐廳跨界聯名，由行政主廚──王志孚師傅將粵菜料理講究「滷、燒、炒」的功夫菜開發成方便品嚐、年輕世代也能免湊桌、低門檻體驗的超商道地粵菜美食。

7-ELEVEN與台北美福大飯店攜手，鮮食研發團隊打破烤鴨料理價格高昂的既定印象，讓粵式精緻餐點百元上下輕鬆上桌，其中兩款鴨肉商品全新詮釋超商經典的御飯糰和捲餅，「潮粵坊京醬鴨絲飯糰（售價45元）」以秘製甜麵醬為基底搭配帶皮鴨肉以蔥、辣椒爆炒的京醬鴨絲，鹹甜交織、醬香濃郁。超商首度販售的「潮粵坊鴨肉捲餅（售價79元）」在高溫炙烤後的餅皮刷上甜麵醬，包裹帶皮鴨肉、洋蔥、蔥段與酥脆麵包條，鹹香中帶有酥脆與清爽平衡，展現神似現做烤鴨捲餅風味。　

主食部分「潮粵坊豉油皇牛肉寬粉（售價99元）」選用軟嫩牛腿肉，搭配洋蔥、韭黃與豆芽菜大火快炒，寬版河粉Q彈滑順、醬香十足；「潮粵坊港式叉燒油雞雙寶飯（售價109元）」一次品嚐兩款道地港式燒臘，油雞帶有淡淡酒香、肉質鮮嫩多汁，叉燒則選用梅花肉烘烤至磚紅色澤，鹹甜交織。另外重新詮釋廣東道地名菜花雕雞的「TOMMI私房花雕雞腿排米漢堡（售價79元）」，整塊厚實雞腿排結合濃郁酒香，透過主廚特製醬汁與精準火候掌控，將花雕酒的香氣融入雞腿排之中，紮實又飽足。甜品則推出經典港式甜湯「潮粵坊楊枝甘露（售價65元）」香濃芒果泥搭配酸爽白柚與白桃果肉、西米露、椰果、椰奶，清爽又消暑。此外，限定於逾1000間7-ELEVEN門市蒸包機台販售「潮粵坊叉燒包（售價35元）」，外皮鬆軟細緻、內餡以蜜汁叉燒製成，香氣四溢，提供消費者正宗港點現蒸體驗。　

此外，秉持為咖啡極致而生精神，「CITY PRIMA精品咖啡」持續以「雙軌經營」提供精品愛好者不同風味咖啡豆選擇，由國際咖啡品質鑑定師團隊嚴選精品咖啡豆，在超過7,200家以上門市提供花果香氣、精緻明亮、風味柔和的「花香耶加雪菲」，並於2450家以上門市提供「瓜地馬拉 薇薇特南果」第2種咖啡風味選擇，具有濃郁回甘的堅果醇香，溫和展現細膩層次，是夏日咖啡的絕佳選擇。近日CITY PRIMA雙風味獲得2026 ITQI風味絕佳獎章2星風味認證肯定，推薦咖啡愛好者一起品嚐精品生活儀式感。

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