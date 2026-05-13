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睽違24年！KIRIN Bar BEER首推零糖啤酒 順口、清爽、低負擔

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
新品「Bar BEER零糖質啤酒」以銀白藍為主視覺與幾何切割設計詮釋「切除糖質」概念，並推出500ml瓶裝滿足多元飲用需求。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新品「Bar BEER零糖質啤酒」以銀白藍為主視覺與幾何切割設計詮釋「切除糖質」概念，並推出500ml瓶裝滿足多元飲用需求。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著國人健康意識的持續抬頭，低負擔的飲飲文化正成為酒精市場的新風向。台灣麒麟（KIRIN）旗下深受大眾喜愛的啤酒品牌 Bar BEER，在品牌上市24年後，迎來首波重大創新，宣布推出全新品項「Bar BEER 零糖質啤酒」。這款新品不僅是品牌因應減醣趨勢的戰略佈局，更試圖在維持啤酒靈魂口感的同時，解決消費者對於熱量與糖分的焦慮，為日常放鬆情境提供更純粹、無壓力的飲用選項。

KIRIN Bar BEER自2002年上市以來，首度推出的全新口味「Bar BEER零糖質啤酒」，核心特色在於結合了極致滑順的喉韻與清爽不膩的風味。研發團隊透過精密技術精準切除糖質，保留了麥芽的香氣與啤酒特有的清脆感。

為了在視覺上傳達這種輕盈、俐落的理念，新產品在包裝設計上也下足功夫，改以銀白藍為主視覺色調，並運用幾何切割設計來強調「零糖」的機能性；同時推出330ml、500ml罐裝及500ml瓶裝三種規格，滿足不同飲用情境需求。不僅如此，Bar BEER 全系列商品也同步啟動了包裝升級，靈感源自仰頭暢飲時的暢快瞬間，斜切罐身的嶄新形象讓品牌顯得更為動感且現代化。

除了風味與視覺的革新，品牌也持續深耕「玩樂」的品牌精神，同步啟動了「想玩，就喝 Bar！」的大型行銷活動，消費者即日起至6月30日止，凡購買KIRIN Bar BEER全系列商品登錄發票集點即有機會獲得「欲Bar不能」遊戲組，未來亦將持續規劃多元線上與實體互動活動，帶來更豐富的參與體驗。活動官網：https://liff.line.me/1656781527-55CPpAPR

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟同步推出「想玩，就喝Bar！」，即日起至6月30日止，凡購買KIRIN Bar BEER全系列商品登錄發票集點即有機會獲得「欲Bar不能」遊戲組。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟同步推出「想玩，就喝Bar！」，即日起至6月30日止，凡購買KIRIN Bar BEER全系列商品登錄發票集點即有機會獲得「欲Bar不能」遊戲組。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Bar BEER全系列商品為日常微醺時刻帶來更多元的選擇。Bar BEER包裝同步升級，以仰頭暢飲冰啤酒為靈感，透過斜切罐身設計展現俐落暢快感，打造品牌新形象。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Bar BEER全系列商品為日常微醺時刻帶來更多元的選擇。Bar BEER包裝同步升級，以仰頭暢飲冰啤酒為靈感，透過斜切罐身設計展現俐落暢快感，打造品牌新形象。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KIRIN Bar BEER全新推出「Bar BEER零糖質啤酒」，以滑順口感與清爽風味結合零糖質特色，打造低負擔的日常飲用新選擇。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN Bar BEER全新推出「Bar BEER零糖質啤酒」，以滑順口感與清爽風味結合零糖質特色，打造低負擔的日常飲用新選擇。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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