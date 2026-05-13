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開賣還有3天！Swatch聯名愛彼AP推萬元懷表 搶排部隊已出動
近期鐘表界的大事件，就屬瑞士品牌Swatch宣布將與高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）推出聯名表款，消息一出隨即吸引不少表迷探詢新表造型為何？網路甚至出現不少AI假圖，稍早品牌曝光表款造型原來是一只「懷表」，由於先前Swatch聯名系列都造成瘋搶，因此雖然距離開賣還有3天，銷售門市前就已經出現「搶排部隊」漏夜排隊。
根據品牌曝光的影片，此次雙方聯名是以Swatch 1980年代的Pop系列，搭配愛彼經典的Royal Oak皇家橡樹系列為設計靈感，每款懷表都搭配撞色縫線小牛皮掛繩，一共推出8款，皆搭載標誌性 SISTEM51 機芯的全新手動上鍊版本，並提供兩種獨特風格選擇：Lépine 或 Savonnette ，「Royal Pop」售價落在12,150元至13,000元。
由於AP皇家橡樹系列要價不斐，加上先前 Swatch 與其他錶廠的聯名系列都造成瘋搶，甚至炒價驚人，因此部分銷售門市前，例如西門町的形象店已經出現「阿公阿嬤」漏夜排隊，網路上也有人開出「每小時2~300元不等」的代排價。該表款預計5月16日起，於指定Swatch門市限定發售，台灣5個銷售點為Swatch西門町形象店、台北101概念店、新光三越台中中港店、新光三越台南小北門店、高雄統一夢時代店，每人每天於每間指定門市限購一只懷錶。
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