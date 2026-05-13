95年國民飲料大改版！黑松沙士與汽水減塑新包裝亮相　再抽10萬旅遊金

陪伴台灣人走過不同世代的經典國民飲料—黑松公司旗下黑松沙士與黑松汽水今（13）日宣布全系列包裝正式煥新登場。此次改版不僅導入更具時代感的設計語言，也同步結合永續理念，透過減標籤與透明瓶身設計，讓經典品牌邁向綠色轉型。品牌同步推出限時消費回饋活動，最大獎祭出10萬元旅遊金，邀消費者清涼迎夏。

此次包裝更新響應環境部資源循環署推動的「3S1R」綠色設計策略，包含純料（Single material）、原色（Simple color）、減標籤（Small label）與提升回收效率。

黑松沙士與黑松汽水寶特瓶系列全面導入短瓶標設計，以600mL產品為例，瓶標尺寸減少54%，每瓶可降低約0.97公克塑膠使用量；黑松汽水則首度改採透明瓶身，取代過往綠色瓶，提升回收再利用價值，實踐SDGs目標12「責任消費與生產」。

新包裝延續兩大品牌長年累積的視覺識別，重新調整字體、色彩與圖像細節。黑松沙士保留流動感字體精神，以現代筆型重新構築文字比例，並維持經典紅色基調，同時提升明度與清爽感；象徵活力的彩帶與太陽意象，轉化為放射與漸層設計，呈現更年輕的視覺語言。

黑松汽水則從LOGO斜度與線條重新詮釋氣泡上升的動態感，延續品牌代表性的綠色系統，將過去冰塊元素轉化為幾何氣泡圖形，使整體包裝更輕盈清透，也為陪伴台灣人95年的品牌注入新生命。

歡慶新裝上市，即日起至7月7日15時59分，於各大通路購買黑松沙士或黑松汽水並至活動網站登錄發票，即可參加抽獎，有機會抱回最高10萬元旅遊金。活動期間於7-ELEVEN、全家便利商店及家樂福等指定通路購買活動品項，還可加碼抽GoPro HERO13 Black、Sony WH-1000XM6降噪耳機與象印空中微波烘烤微波爐等人氣好禮。

黑松沙士新包裝延續經典色彩基調與彩帶符碼，以現代化設計重新詮釋品牌一貫的陽光活力。圖/黑松提供