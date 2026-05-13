跟著葉舒華玩桃園抽限量新周邊 觀旅局公布收藏攻略

桃園觀光大使葉舒華近期全新曝光的限定周邊「舒華樂桃桃行李箱」，內含桃園在地農特產及舒華限定周邊小物，更在社群掀起熱烈討論。今日桃園市觀旅局也公開限量行李箱收藏方式，民眾可透過社群互動、旅宿消費及遊程參與等方式，把限定旅遊紀念帶回家。

「舒華樂桃桃行李箱」以「跟著舒華玩桃園」為概念打造，結合桃園在地特色與舒華個人元素，推出限定版旅遊紀念品。內容包含舒華故鄉楊梅特色仙草茶、大龍門茶球、珍珠海岸蜂蜜等桃園特色伴手禮，還有舒華形象筆記本，桃園13區景點小卡全套，「NFC鑰匙圈」，只需手機輕觸感應即可播放專屬影片，兼具科技實用與收藏價值，成為近期最受矚目的桃園觀光限定話題。

桃園市觀旅局長陳靜芳表示，此次活動結合旅遊體驗、社群分享與旅宿消費，希望鼓勵更多旅客深入探索桃園、延長停留時間，讓大家在旅行過程中，也有機會把「舒華樂桃桃行李箱」帶回家。

活動一，即日起至8月30日止，民眾只要走訪桃園景點、美食或特色店家，拍攝30秒Instagram Reels，完成指定任務，即可參加抽獎。活動二，活動期間至51家「桃園好棧」住宿、餐飲或泡湯，單筆消費滿1000元並完成發票登錄，同樣具備抽獎資格，除了社群活動與住宿抽獎外，今年也結合桃園熱門遊程與國際城市交流活動加碼送。

活動三，凡報名參加「珍珠海岸」主題遊程，每梯次現場都將直接抽出1位幸運旅客，當場把「舒華樂桃桃行李箱」帶回家。活動四，響應桃園與日本神戶持續推動的雙城馬拉松交流，只要報名參加「2026神戶馬拉松」並順利完賽，前100位桃園市民即獲得「舒華樂桃桃行李箱」。

觀旅局指出，葉舒華擔任桃園觀光大使後，相關觀光宣傳影片、短影音及平面素材皆引發熱烈回響，不僅提升桃園國際能見度，也吸引許多粉絲專程前來桃園踩點朝聖，持續帶動景點、旅宿及在地消費熱度。