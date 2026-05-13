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鎖定高端客群 佳里農會推全國首瓶產銷履歷胡麻油

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
鎖定高端客群，台南佳里農會今發表全台首瓶產銷履歷胡麻油。記者謝進盛／攝影
鎖定高端客群，台南佳里農會今發表全台首瓶產銷履歷胡麻油。記者謝進盛／攝影

鎖定不一樣的路，台南市佳里區農會經過2年多來投入，今正式發表全國第一瓶具產銷履歷胡麻油，將鎖定高端消費市場。

佳里區農會與農業局農會輔導課今在農會超市共同舉辦產銷履歷胡麻油推廣活動，除展示產銷履歷胡麻油、胡麻系列商品，亦規畫麻油雞湯、胡麻燒賣品嘗體驗，其中外觀如威士忌酒瓶裝的履歷胡麻油，容量僅200毫克，顛覆外界對傳統胡麻油包裝成為話題。

佳里農會理事長陳振華、總幹事楊豐賓、常務監事陳世輝及農會理事、農業局農業輔導科王仁志等人與會。楊豐賓說，佳里原是原台南縣農會中最早成立胡麻產銷班，雖然目前產量不如鄰近西港、安定、佳里，但品質深受老客戶青睞，他上任後苦思在地胡麻產業定位，決定多元開拓市場。

「我們要走不一樣的路！」楊豐賓表示，近年來消費者食安意識大幅提升，不少人願意用更高價格購買更安全商品，農會發現坊間唯有具產銷履歷胡麻油，評估後決定投入。

他指出，農會2年多前與農民契作3公頃，採用台南區農改場育成的「台南1號」品種，具粒大、含油量高香氣濃特性，同時也針對栽種的胡麻土壤及用藥等多道工序驗證，消費者在選購具產銷履歷認證胡麻油，可透過掃描標章上的QR Code，即時查詢該批次胡麻的產地、農民、生產方式及加工資訊都可追溯，更採用180至200度C萃取，百分百國產胡麻榨製。

農會指出，這3公頃中，其中1公頃已由農會採收，1公頃留作種子，另1公頃農友自己收成。

農會指出，每公頃胡麻田約可收成2600台斤胡麻，農會上市的產銷履歷胡麻油採200毫升威士忌包裝，約可裝填2900瓶，每瓶售價700元，自用送禮兩相宜，未來也可多元搭配為禮盒。

王仁志指出，南市為全台胡麻最大產區，種植面積約1215公頃，其中佳里區約112公頃，是第四大產區，佳里區農會長期輔導農民推動胡麻契作，穩定產銷體系，並持續精進加工技術與產品開發，逐步建構從產地到餐桌完整產業鏈，希望藉由活動拓展農民市場，推動地產地銷，也提升消費者對國產胡麻油認識與支持。

鎖定高端客群，台南佳里農會今發表全台首瓶產銷履歷胡麻油。記者謝進盛／攝影
鎖定高端客群，台南佳里農會今發表全台首瓶產銷履歷胡麻油。記者謝進盛／攝影

鎖定高端客群，台南佳里農會今發表全台首瓶產銷履歷胡麻油，農會總幹事楊豐賓強調，走不一樣的路，鎖定高端消費市場，讓消費者對用油更安心。記者謝進盛／攝影
鎖定高端客群，台南佳里農會今發表全台首瓶產銷履歷胡麻油，農會總幹事楊豐賓強調，走不一樣的路，鎖定高端消費市場，讓消費者對用油更安心。記者謝進盛／攝影

鎖定高端客群，台南佳里農會今發表全台首瓶產銷履歷胡麻油，外觀如威士忌酒瓶包裝顛覆外界想像。記者謝進盛／攝影
鎖定高端客群，台南佳里農會今發表全台首瓶產銷履歷胡麻油，外觀如威士忌酒瓶包裝顛覆外界想像。記者謝進盛／攝影

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