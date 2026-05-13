桃園天光雜貨店盛夏購物節 六大主題16品牌客家亮點

桃園市客家文化基金會推動客家文化與在地品牌產業發展，第二季盛夏購物節－夏日正好買即日起至6月30日在「天光雜貨店」登場，集結16家品牌、近40款商品規畫六大主題選品，將客家文化從飲食、風味延伸至生活美學。

客家文化基金會表示，盛夏購物節六大主題從產業面、文化面到生活面，逐步建構客家文化進入日常的應用場景，包括「在地風味」以客家飲食文化為基礎，串聯小農與食品加工產業，從手工麵線、醬料到肉製品，展現地方產業鏈的整合成果；「輕享時光」則結合零食與創意商品，拓展客家選物在年輕族群，與日常生活中的應用。

「沁涼一夏」聚焦夏季飲品市場，以蜂蜜與天然飲品切入健康消費趨勢；「慢活茶香」則以客家茶文化為核心，延伸並呼應至現代養生與慢生活。「端午特選」結合節慶經濟，將文化意象轉化為送禮商品；「生活選物」將文化轉譯至居家生活領域，透過香氛、手工皂與陶藝器皿等產品，拓展客家文化的應用範疇。

活動涵蓋食品、農產加工、茶產業及生活工藝等多元領域，展現客家產業的豐富樣貌與跨域整合成果，透過品牌整合與共同推廣，不僅提升個別品牌的市場能見度，多元商品可觸及更多不同年齡層的消費者，也強化整體產業鏈的合作機制。

消費者可透過線上平台選購各式客家選物商品，也可前往實體店鋪感受客式居家生活與客家滋味小旅行，形成具有規模與辨識度的客家選物品牌群。

客家文化基金會說明，「天光雜貨店」以客家選物第一品牌為定位，致力於文化保存與產業發展的雙軌推動。盛夏購物節將客家文化融入日常生活場景，並結合消費機制與選品策略，讓文化融入生活消費，更多相關資訊可至財團法人桃園客家文化基金會官網查詢。