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亞尼克「三色豆生乳捲」下架了！「三顆布丁生乳捲＋盲盒10口味」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三顆布丁生乳捲，每條465元。圖／亞尼克提供
三顆布丁生乳捲，每條465元。圖／亞尼克提供

連鎖甜點亞尼克」今年首度將生乳捲捲入國民甜點「統一布丁」，推出期間限定「三顆布丁生乳捲」，每條生乳捲都完整捲入3顆統一布丁，帶來熟悉又滑順的滋味。另外亞尼克YTM（蛋糕販賣機）限定的「生乳捲盲盒」也一次推出10種口味，創下史上新高，不過引起全台熱議的「三色豆生乳捲」也已下架。

亞尼克本次推出的「三顆布丁生乳捲」，師傅們需先費工地將一顆顆布丁脫模排列、瀝掉多餘水分後，再小心翼翼搭配北海道奶霜，共同捲入蛋糕體內，耗時費工程度堪比10條原味生乳捲。入口時，能夠品嚐到奶霜與布丁焦糖香氣交織而成的層層風味，以及布丁滑嫩的口感。切開生乳捲時，也能看見布丁的完整切面，視覺效果十足。每條18公分，售價465元。

亞尼克YTM（蛋糕販賣機）所推出的「生乳捲盲盒」，日前曾因推出「三色豆生乳捲」而引起網友熱烈討論，甚至連前總統蔡英文都留言「三色豆，是我的最愛。但加在蛋糕裡，我認為這個社會應該要好好考慮一下適當性。」

即日起至6月30日期間，「生乳捲盲盒」一次推出全新10種口味組合，並下架造成轟動的「三色豆生乳捲」。新組合包括有「原味生乳捲」、「特黑巧克力生乳捲」、「茶拿鐵布丁生乳捲」、「雪天使生乳捲」、「香草布丁生乳捲」、「鮮芋奶霜生乳捲」、「宇治抹茶生乳捲」、「紅寶石覆盆莓生乳捲」，還有全新登場「三顆布丁生乳捲」以及每日限量的「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」等口味，每條原價最高699元，週年慶活動每盒售價392元，最高現賺307元。

亞尼克針對全台22家門市推出生日慶寄捲送活動，期間內凡購買一組「超值寄捲套餐」即贈「統一布丁」1顆（100g）」；購買2組套餐則贈送冠軍「原味生乳捲乙條」數量有限，贈完為止。另外YTM自5月15日起新增北捷全新20站點，全台YTM共計達86站點，5月14日至15日，凡於官網YTM館別預訂、YTM機台領取，館中全品項甜點享現折10%優惠。

亞尼克YTM生乳捲盲盒一次推出10種口味，最高現賺399元。圖／亞尼克提供
亞尼克YTM生乳捲盲盒一次推出10種口味，最高現賺399元。圖／亞尼克提供

「亞尼克」今年首度將生乳捲捲入「統一布丁」，推出「三顆布丁生乳捲」。圖／亞尼克提供
「亞尼克」今年首度將生乳捲捲入「統一布丁」，推出「三顆布丁生乳捲」。圖／亞尼克提供

北海道 甜點 亞尼克

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