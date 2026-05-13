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今夏最夢幻！台東熱氣球嘉年華7月登場 繫留體驗限量6160席

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「2026台灣國際熱氣球嘉年華」7月4日台東鹿野高台登場，縣府今宣布熱氣球繫留體驗活動，將分別於5月27日及6月3日中午12點開放線上預約購票，共釋出6160個名額。本報資料照片
「2026台灣國際熱氣球嘉年華」7月4日台東鹿野高台登場，縣府今宣布熱氣球繫留體驗活動，將分別於5月27日及6月3日中午12點開放線上預約購票，共釋出6160個名額。本報資料照片

「2026台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日至8月20日在台東縣鹿野高台登場，縣府今宣布年度最熱門的熱氣球繫留體驗活動，由於每年開賣幾乎秒殺，將分別於5月27日及6月3日中午12點開放線上預約購票，共釋出6160個名額。

縣府表示，今年熱氣球嘉年華活動為期41天，除了白天熱氣球升空、夜晚光雕音樂會等經典活動外，還結合日本超人氣IP角色熱氣球，以及無人機燈光展演與煙火秀，透過隊形與燈光變化展現台東特色，打造兼具療癒感與科技感的夏季觀光盛會。

其中最受矚目的熱氣球繫留體驗，今年共規畫77場次，每場限量80人，總計6160個體驗名額，採單人單場使用，每筆訂單限購2張。票價部分，平日每張550元、假日650元。

縣府指出，繫留體驗線上預約將分兩階段開放，5月27日中午12點開賣7月份場次，6月3日中午12點則開放8月份場次，提醒民眾提前做好搶票準備，以免向隅。

活動期間每日安排上午場05時30分至07時，以及下午場17時至18時30分，讓遊客能在晨曦或夕陽時分，搭乘熱氣球俯瞰鹿野高台與縱谷美景。

不過縣府也提醒，活動每週二為公休日，不開放熱氣球繫留體驗；另外，開幕日7月4日上午場，以及鹿野高台光雕音樂會舉辦日，包括7月5日、16日、30日與8月20日下午場次，也不提供線上預約，僅開放現場購票。

除了熱氣球繫留體驗外，今年同步推出結合交通、住宿與體驗票的「自由行套票」，內容包含環島之星萌旅號、華信或立榮航空來回交通、台東旅宿及繫留體驗，每人1990元起，希望吸引更多遊客留宿台東、帶動暑假觀光商機。

另也規畫飛行傘、高空滑索等主題行程，讓旅客深度體驗台東山海魅力。縣府表示，相關熱氣球繫留體驗及套裝行程資訊，可至官方線上預約平台查詢，並提醒民眾注意開賣時間，以免錯失暑假最熱門的空中體驗活動。

熱氣球 台東 日本

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